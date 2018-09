Mannheim. (alb) Ab Mitte Oktober soll am Alten Messplatz und am Paradeplatz die neue Videoüberwachung an den Start gehen. Seit Dienstagmorgen werden die Geräte installiert. Die Arbeiten begannen am Alten Messplatz, wo die Kameras unter anderem an der Fassade der Alten Feuerwache montiert werden. Mit der Installation einher geht der Aufbau der technischen Infrastruktur. Erst danach würden die insgesamt 30 Kameras in Betrieb gehen, teilte die Stadt mit.

Man werde "zu gegebener Zeit und für jeden erkennbar" mit Hinweisschildern an allen Standorten auf die Überwachung hinweisen, hieß es weiter. In den betroffenen Bereichen war laut Polizei die Straßenkriminalität in den vergangenen drei Jahren deutlich gestiegen und liege wesentlich höher als in anderen Mannheimer Vierteln. Damit sei auch die rechtliche Voraussetzung für eine solche Videoüberwachung gegeben.

Die Kameras werden im Rahmen eines viel beachteten Pilotprojekts mit einer intelligenten Software betrieben, die das Fraunhofer Institut entwickelt hat. Die Software erkennt auf dem Videomaterial auffällige Verhaltensmuster, zum Beispiel, wenn jemand rennt, tritt oder schlägt. Das System löst dann automatisch einen Alarm aus. Anschließend entscheiden Polizisten, ob sie Einsatzkräfte losschicken.