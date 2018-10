Mannheim (ots) Weil er im Streit einen 18-Jährigen am Montagabend tödlich verletzt hatte, sitzt ein 15-Jähriger derzeit in Haft. Das teilten die Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Der 15-Jährige war gegen 22.30 Uhr am Alten Meßplatz mit seinem 18-jährigen Begleiter in Streit geraten. Als der Streit eskalierte stach der 15-Jährige dem 18-Jährigen mit einem Taschenmesser in die Bauchgegend. Mit dem tiefen Stich wurde auch der Magen verletzt.

Als der 18-Jährige vor Schmerzen schrie wurden zwei Passanten aufmerksam. Sie erkundigten sich, ob er Hilfe benötige. Daraufhin versuchte der 15-Jährige, die beiden dazu zu bringen wieder zu gehen. Als sie blieben, zog der 15-Jährige wieder das Taschenmesser und stach auf die beiden Passanten ein.

Der eine erlitt eine Stichverletzung in der Bauchgegend, der andere wurde am Oberschenkel verletzt. Beide mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Der zuerst attackierte 18-Jährige kam ebenfalls in ein Krankenhaus, wo er noch in der Nacht notoperiert wurde. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte bestand Lebensgefahr.

Der 15-Jährige wurde wenig später von Polizeibeamten festgenommen und kam am Mittwochnachmittag in eine Jugendvollzugsanstalt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Mannheim und dem Haus des Jugendrechts Mannheim dauern an.