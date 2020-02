Mannheim. (pol/mare) Ein 16-jähriger Jugendlicher hat am Sonntagabend gemeinsam mit einem 14-Jährigen eine Gaststätte in Mannheim überfallen. Dafür wanderte er nun in eine Jugendvollzugsanstalt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen.

Der Jugendliche soll am Sonntagabend gegen 23.20 Uhr mit dem 14-Jährigen in die Gaststätte in der Oppauer Straße gekommen sein. Zunächst soll einer der beiden Jugendlichen einen anwesenden Gast mit einer Softair-Waffe bedroht und nach der Kasse gefragt haben.

Als der Wirt dazu kam, forderten die jungen Räuber ihn auf, ihnen die Kasse zu geben. Das tat der Wirt, in der Kasse waren zu diesem Zeitpunkt rund 600 Euro.

Dann wollten die Jugendlichen auch noch die Schlüssel für die Geldspielautomaten. Die habe er aber nicht, sagte der Wirt. Sodann flüchteten die Täter in Richtung Altrheinstraße.

Weit kamen sie aber nicht: Im Rahmen der Fahndung wurden beide von der Polizei festgenommen. Sowohl das geraubte Geld als auch eine Sturmhaube, die einer der Jugendlichen getragen haben soll, wurden bei der Suche des Fluchtwegs gefunden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen den 16-Jährigen wegen Fluchtgefahr erlassen. Er wurde nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter und Eröffnung des Haftbefehls in eine Jugendvollzugsanstalt eingeliefert.