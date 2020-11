Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Von der "Seitwärtsbewegung" der Infektionskurve, die Gesundheitsamtsleiter Peter Schäfer noch vor einer Woche vermeldet hat, ist in Mannheim nicht mehr viel zu sehen. Das liegt auch daran, dass das Virus gleich in mehreren Altenheimen wütet. In den Mannheimer Krankenhäusern ist man vorbereitet. Derzeit stehen insgesamt 135 Intensivbetten zur Verfügung, die innerhalb einer Woche auf 150 und mit etwas Vorlaufzeit weiter ausgebaut werden können. Das Intensivregister, das täglich die Behandlungskapazitäten in der Intensivmedizin von etwa 1300 Akut-Krankenhäusern in Deutschland erfasst, wies am Freitag für Mannheim 121 belegte Intensivbetten insgesamt aus, von denen 23 mit Corona-Patienten belegt sind, von denen wiederum 19 intensiv beatmet werden müssen. Damit liegt der Anteil der durch Covid-19-Fälle beanspruchten Intensivbetten gemessen an der Gesamtzahl von 135 bei 17 Prozent.

Anders als noch im Frühjahr, als das Diakonissenkrankenhaus an Covid-19 erkrankte Intensivpatienten an das Universitätsklinikum (UMM) überwies, versorgen wegen der steigenden Patientenzahl mittlerweile alle drei Mannheimer Kliniken intensivmedizinisch. Am Universitätsklinikum sind derzeit zwei Normalstationen und zwei Intensivstationen für Covid-19-Patienten reserviert. Außerdem gibt es eine sogenannte "Index-Station", auf der Patienten mit einem Verdacht auf eine Infektion isoliert werden, bis das Testergebnis vorliegt.

Besuche sind in allen drei Krankenhäusern seit dem 13. November nicht mehr möglich. Die Regelung wurde einheitlich getroffen und besagt, dass Angehörige von Sterbenden und Schwerstkranken nach Absprache mit dem behandelnden Arzt Zutritt erhalten. Bei Kindern ist pro Patient eine Begleitperson zugelassen, ebenso in der Notaufnahme sowie bei ambulanten Patienten mit körperlicher oder psychischer Beeinträchtigung.

Bei Geburten ist weiterhin eine Begleitung durch eine nahestehende Person möglich. Anders als in Ludwigshafen, wo das städtische Klinikum seine Geburtshilfe ausgesetzt hat, um sich auf die Versorgung von Corona-Patienten sowie seine Kernkompetenzen und die Notfallversorgung zu konzentrieren. An der UMM hingegen sind nach wie vor sowohl unkomplizierte als auch Risikogeburten möglich. Auch am Diakonissenkrankenhaus und in der St. Hedwig-Klinik können Babys zur Welt gebracht werden. Die Geburtenzahlen "zurückzufahren", um Pflegekräfte für die Versorgung von Corona-Patienten zu gewinnen, ist laut Pressesprecher Christian Klehr nicht geplant. An der im Sommer bekannt gegebenen Entscheidung, zum 20. Dezember die Kreißsäle in St. Hedwig endgültig zu schließen und Geburtshilfe und Gynäkologie ins Diakonissenkrankenhaus zu überführen, ändere auch die Pandemiesituation nichts.

Zu Personalsituation an der Uniklinik teilt UMM-Sprecher Dirk Schuhmann mit: "Wir haben die üblichen saisonalen Krankheitsausfälle, die natürlich in der Corona-Pandemie etwas stärker sind, da unsere Mitarbeiter zur Sicherheit schon bei leichten Erkältungssymptomen zu Hause bleiben sollen." In allen drei Krankenhäusern werden gerade planbare Operationen verschoben, um im Bedarfsfall Intensiv-Kapazitäten ausweiten zu können. Durch diese Vorgehensweise werden einerseits Intensivbetten frei, die sonst von frisch operierten Patienten benötigt würden. Andererseits können Mitarbeiter aus dem OP-Bereich auf Intensivstationen versetzt und auf diese Weise weitere Intensivbetten betrieben werden, für die sonst kein Personal vorhanden wäre.

Die Corona-Tests wurden mittlerweile stark ausgeweitet. Waren es zu Beginn der Pandemie Mitte März etwas über 1100 Testungen, sind seit Oktober zwischen 4300 und – wie in der vergangenen Woche – 5100 Tests zu verzeichnen. Das Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene der UMM hat zusätzliche Geräte zur Auswertung dieser Tests erhalten, auch das Personal wurde aufgestockt und zusätzliche Schichten eingerichtet.

Die Abstrich-Teams im Coronavirus- Diagnose-Stützpunkt und im Erstkontakt für neu aufzunehmende Patienten sowie das mobile Team, das beispielsweise Abstriche in Altenpflegeheimen durchführt, werden von Sanitätssoldaten der Bundeswehr unterstützt. Der Coronavirus-Diagnose-Stützpunkt befindet sich neben dem UMM-Campus auf einer Grünfläche an der Ecke Röntgenstraße und Theodor-Kutzer-Ufer.

Dort können Personen, bei denen der begründete Verdacht besteht, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben, getrennt von anderen Patienten getestet werden. Die Testzeiten sind montags bis freitags von 9 bis 20 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen von 9 bis 17 Uhr. Die Zuweisung erfolgt ausschließlich über das Info-Telefon des Gesundheitsamts unter der Nummer 0621/ 2 93 22 53. Voraussichtlich ab Dezember sollen Corona-Tests auch in der sogenannten Fieberambulanz möglich sein, die die Kassenärztliche Vereinigung auf dem Maimarktgelände einrichten will, um dort – voraussichtlich nach einer Online-Terminvereinbarung – eine große Anzahl von Menschen mit für Corona typischen Symptomen zu testen.