Mannheim. (pol/rl) Große Aufregung gab es am Samstagmittag in einer Straßenbahn der Linie 5 am Mannheimer Hauptbahnhof. Gegen 12.15 Uhr fiel im hinteren Bereich der Bahn ein 51-Jähriger auf, der einen schwarzen Revolver mit Visiereinrichtung dabei hatte. Die Straßenbahn-Fahrerin verständigte umgehend die Polizei.

Als die erste Streife eintraf, war der 51-Jährige bereits ausgestiegen und saß auf dem Bahnsteig. Die Waffe hatte er auf den Boden gelegt. Wie die Überprüfung vor Ort ergab, war der Revolver nicht echt, sondern eine "Anscheinswaffe". Der 51-Jährige sagte aus, die Waffe als Spielzeug für den Sohn eines Arbeitskollegen gekauft zu haben. Dass er die Waffe offen herumgetragen hatte, darüber habe er sich keine weiteren Gedanken gemacht.

Weitere Zeugenbefragungen ergaben laut Polizei jedoch ein etwas anders Bild: Demnach hatte der Mann mit der Waffe in der Hand herumgefuchtelt, weswegen mehrere Fahrgäste die Bahn verlassen hatten. Noch ist unklar, ob alles wirklich nur ein Missverständnis war oder der 51-Jährige andere Personen in der Bahn bedroht hatte.

Info: Zeugen des Vorfalls werden gebeten, das ermittelnde Polizeirevier Oststadt unter der 0621/174-3310 anzurufen.