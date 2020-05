Von Andrea Döring

Mannheim."Bleibt lieber zu Hause!", empfahl Wolfgang Dobrzynski, Geschäftsführer des Leihhauses im Mannheimer Quadrat E 3,10, während des Corona-Lockdowns seinen Kunden. Die hielten sich dran. Weniger Ketten, Ringe und Armbänder aus Gold, Silber oder Platin, hochwertige Uhren, Spielkonsolen und Handys als sonst fanden ihren Weg in Dobrzynskis Leihhaus. Hier können Menschen, die schnell Geld brauchen, Wertgegenstände versetzen oder verkaufen. Zahlreiche Leihhaus-Inhaber in der Metropolregion Rhein-Neckar und im ganzen Bundesgebiet berichten Ähnliches. Ob in Ludwigshafen, in Heidelberg oder Mainz, Hamburg oder Berlin: Die Geschäfte laufen normal, oder es ist eher überraschend ruhiger als sonst. Eher lösen mehr Menschen das aus, was sie vorher abgegeben haben.

"Am Anfang des Lockdowns haben wir gedacht, die Leute rennen uns die Bude ein", erzählt Andrea Müller, Assistentin der Geschäftsleitung im Wormser Pfandleihhaus. Doch dem geringeren Einkommen zahlreicher Familien standen auch viel weniger Möglichkeiten entgegen, das Geld in Restaurants, Kneipen, Freizeitparks oder beim Shoppen auszugeben, meint sie. Auch bei Dobrzynskis geht es am Dienstagvormittag ruhig zu. In Schaufenstern und Vitrinen sind Ringe und Armbänder mit Rubinen und Smaragden im Angebot. Hinter Panzerglas bedient Meike Dobrzynski ein Ehepaar mit türkischen Wurzeln. Goldene Armbänder wollen sie versetzen, weil sie die Kinder finanziell unterstützen müssen, erzählen sie.

Überraschende Tendenz

Wie in normalen Zeiten kommen überwiegend Stammkunden meist um das Monatsende herum, berichtet Dobrzynski. Täglich bis zu 200 seien es oft, wenn Ebbe in der Haushaltskasse herrscht. Die 38-Jährige ist wie zwei weitere der fünf Kinder des 62-jährigen Chefs ins Pfandleihgeschäft eingestiegen. Zu den Stammkunden gehören Menschen vom Bauunternehmer über die Mittelschicht, viele mit Migrationshintergrund bis zu Hartz-IV-Empfängern und zahlreiche Rentner.

"Die haben oft ihr Leben lang gearbeitet und kommen mit ihrer Rente trotzdem nicht über die Runden", erzählt sie. Sie versetzen dann Opas Uhr oder Omas Brillantring. Für den Kredit müssen sie ein Prozent Zinsen und 2,5 Prozent Gebühren pro Monat bezahlen. Auf das Jahr gerechnet sind das 42 Prozent. Wie die meisten Kunden lösen sie ihre Wertsachen zumeist trotzdem zuverlässig wieder aus. "Die Versteigerungsquote liegt bei unter zehn Prozent", so Meike Dobrzynski.

Viele der Stücke kennen die insgesamt acht Mitarbeiter des Leihhauses, zumeist Quereinsteiger, die neben Deutsch zahlreiche weitere Sprachen wie Türkisch, Bulgarisch und Rumänisch sprechen, bereits. Mehr verdienen können die Pfandhäuser nach Angaben der Dobrzynskis allerdings mit dem An- und Verkauf von Wertgegenständen. "Ein goldener Schnuller, ein Schachbrett aus Mahagoni, ein Metalldetektor, eine Ziehharmonika", zählen Vater und Tochter abwechselnd die kuriosesten Dinge auf, die den Weg ins Leihhaus gefunden haben.

"Ein preisgekröntes Pferd ist uns mal angeboten worden", erinnert sich Meike Dobrzynski. "Wir nehmen keine Lebewesen, keine Uhren ohne Papiere und Schmuck unklarer Herkunft", erklärt ihr Vater. Doch auch mit Papieren prüfen Vater und Tochter die angebotenen Wertgegenstände erst. Dobrzynski ist gelernte Diamantgutachterin und Gemmologin. Die Gemmologie ist die Wissenschaft von den Edelsteinen. "Die Schule des Lebens habe ich besucht", berichtet dagegen ihr Vater. Dessen Eltern handelten in Mannheim mit Schmuck und besaßen einige Bars.

"Als erstes immer der Augenschein", berichtet Meike Dobrzynski über die Prüfmethoden. Weiterhin stehen dem Leihhaus Salpetersäure, Röntgen- und Ultraschallgeräte zur Verfügung. "Bei Goldbarren kann man mit Ultraschall erkennen, ob das Innere aus Wolfram besteht. Das Material hat chemisch und physikalisch die gleichen Eigenschaften wie Gold", weiß sie. "Zu 99 Prozent kommen wir beim Schätzen auf das gleiche Ergebnis", freut sich ihr Vater. Von zehn Euro, in Notfällen auch mal fünf für Stammkunden, die dringend ein Medikament brauchen, bis zu fünfstelligen Summen reichen die Kredite, die sie entweder bar oder per Überweisung in Echtzeit vergeben. "Ich lege keinen Wert auf Schmuck", meint Dobrzynski auf die Frage, ob sie denn manche Sachen gern behalten würde.

Einen Überfall musste sie noch nicht erleben. Ein bewaffneter Wachmann schützt das Leihhaus. Kunden, die eine größere Summe abholen, begleitet er oft nach Hause. Nach dem Ende des Lockdowns hat er wieder mehr zu tun.