Mannheim. (ger) Einst wurden auf dem "BBC-Gelände” riesige Kraftwerksturbinen gebaut. Der Verkauf des Alstom-Werks an den Konzern General Electric (GE) bedeutete 2016 das Aus für den traditionsreichen Standort. Nun soll hier ein markanter, über 60 Meter hoher Hochhauskomplex entstehen und weithin vom beginnenden Neuanfang auf dem brachliegenden Industriegelände künden.

Jetzt wurde der siegreiche Entwurf im Architektenwettbewerb gekürt. Wie das Eschborner Immobilien-Unternehmen Aurelis Real Estate mitteilt, das im Jahr 2019 das 175.000 Quadratmeter große Areal übernahm, hat unter sieben eingereichten Beiträgen der Entwurf des Freiburger Architekturbüros Hetzel+Ortholf den Sieg im Wettbewerb erringen können.

Dieser sieht einen 61 Meter hohen Neubau mit rund 13.000 Quadratmetern Bürofläche vor, der direkt an der großen Straßenkreuzung der B38 (Rollbühlstraße/Auf dem Sand) auf dem früheren Alstom-Gelände seinen Platz finden soll. Es soll im Rahmen der geplanten Umgestaltung der B38 zu einem repräsentativen Stadteingang beitragen.

Wie eine Aurelis-Sprecherin mitteilt, soll 2021 zunächst das alte Bestandsgebäude auf dem Grundstück zurückgebaut und abgerissen werden. In dieser Zeit kann die weitere Planung und Antragsstellung vorangetrieben werden. Mit dem Bau des sogenannten Landmark-Gebäudes werde begonnen, sobald ein Ankermieter und eine angemessene Vorvermietungsquote erreicht sei, erklärt das Unternehmen die branchenübliche Vorgehensweise.

Wie Aurelis weiter mitteilt, ist mit Blick auf die erwartete Nachfrage vorgesehen, die Bürogebäude an der Boveriestraße und Rollbühlstraße zu erhalten, während ein Großteil der Hallen im Inneren des Areals weichen sollen. Nur wenige, besonders große Industriehallen am Rand bleiben erhalten.

Das Konzept ist so ausgelegt, dass im neuen Gewerbepark "Turbinenwerk” die Hallen- und Büroflächen an Unternehmen flexibel und passend zu ihren Bedürfnissen vermietet werden. Zur Verfügung stehen hier über 100.000 Quadratmeter. Wie der Immobilienentwickler informiert, ist als erster Mieter Ende 2019 das Bauhaus Service Center Deutschland auf 5900 Quadratmeter Bürofläche in das Gebäude eingezogen.

Ein besonderes Projekt ist in der früheren "Alten Schmiede" an der Rollbühlstraße mit der Einrichtung eines 5 G-Testfelds geplant. Junge Unternehmen sollen hier die Möglichkeit erhalten, mit hohen Datenübertragungsraten ihre Ideen auf dem Gebiet der "Smart Factory" und der "Industrie 4.0” weiterzuentwickeln.