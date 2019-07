Mannheim. (pol/mün) Drei Go-Kart-Fahrer haben am Samstagabend offenbar den Mannheimer Kaiserring mit dem Hockenheimring verwechselt.

Gegen 20.45 Uhr rasten sie vom Schloss über die Bismarckstraße und dann zum Wasserturm. An der Kreuzung Kaiserring hielten sie kurz an, bevor sie mit einem Kavalierstart wieder losfuhren. Später sind die vermutlich in den Friedrichsring abgebogen, berichtet die Polizei.

Die drei Fahrer hielten offenbar nichts von den allgemein gültigen Verkehrsregeln. Unter anderem benutzten sie den Radweg, um sich gegenseitig und andere Verkehrsteilnehmer zu überholen. Die Raser konnten den

Im Rahmen von Poser-Kontrollen am selben Samstagabend fiel das Trio der Verkehrsüberwachung erneut auf. Anhand der bekannten Kennzeichenfragmente konnten die drei Männer im Alter von 22 bis 26 Jahren eindeutig als die rücksichtslosen Kart-Fahrer identifiziert werden.

Bei den Go-Karts handelte es sich um Fahrzeuge mit Straßenzulassung, die sich die jungen Männer für den Abend geliehen hatten. Gegen alle drei wird nun wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Update: Montag, 1. Juli 2019, 11.40 Uhr