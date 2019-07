Mannheim. (pol/mare) Zwei junge Männer im Alter von 25 und 26 Jahren haben sich am Mittwochabend in der Neckarstadt mit ihren PS-starken Autos ein verbotenes Rennen geliefert. Es endete mit einem Crash, wie die Polizei mitteilt.

Dabei verursachte der 26-Jährige mit seinem BMW M5 einen Unfall. Der 26-jährige Mann hielt gegen 20.30 Uhr in der Brückenstraße in Höhe der Alten Feuerwache an der roten Ampel an. Neben ihm stand sein 25-jähriger Kontrahent mit seinem AMG-Mercedes.

Währenddessen ließen die beiden Männer mehrfach die Motoren aufheulen. Beim Umschalten auf Grün fuhren sie kavalierstartähnlich an und rasten anschließend mit überhöhter Geschwindigkeit die Brückenstraße in Richtung der Lange Rötterstraße entlang. Der Fahrer des BMW verlor beim Fahrstreifenwechsel nach links schließlich die Kontrolle über sein Auto, überfuhr den mittigen Grünstreifen und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen.

Am BMW wurde die Fahrzeugfront stark beschädigt, beide Vorderreifen erlitten einen Platten. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Durch die riskanten Fahrmanöver der beiden jungen Männer wurde zumindest ein Verkehrsteilnehmer gefährdet. Er konnte nur durch eine beherzte Vollbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern.

Der Sachverhalt wurde durch die Videoüberwachung am Alten Meßplatz aufgezeichnet. Die Aufnahmen wurden gesichert und werden nun ausgewertet. Gegen beide wird nun wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Die Führerscheine der beiden Männer wurden einbehalten. Weitere Zeugen können sich telefonisch bei der Polizei melden unter 0621/1744045.