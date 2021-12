In Seckenheim verkauft Joseph Pfeifer (links) seine Nordmanntannen – wie schon seine Großeltern vor ihm. Pfeifer arbeitet gern in der Natur und freut sich, wenn er seinen Kunden bei der Suche nach dem passenden Baum beistehen kann. Foto: Warlich-Zink

Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Die Höhe ist nicht das Problem, aber die Breite unten", stellt die Kundin entschieden fest. Kein Problem für Joseph Pfeifer. Ein gezielter Griff, und schon entfalten sich zwei weitere gut mannshohe Nordmanntannen vor der jungen Familie. Eine davon wird es auch. "Wenn Sie den Baum jetzt schon im Wohnzimmer aufstellen, dann bitte ins Wasser, dann hält er Ihnen gut", rät Pfeifer.

Während das Töchterchen im vergangenen Jahr die Weihnachtsbaumwahl der Eltern noch vom Kinderwagen aus beobachtete, ist sie diesmal aktiv an der Kaufentscheidung beteiligt. Und sie erzählt, dass der Christbaum mit Kugeln, Lichtern und Sternen geschmückt wird. "Und zwar immer schon am ersten Advent. Wir machen das so früh, damit wir lange was davon haben", sagen die Eltern. Sie sind längst nicht die Einzigen, die den ersten Verkaufstag von Joseph Pfeifer nutzen, der im Hof einer Schreinerei in Seckenheim die Bäume anbietet.

"Ältere Kunden erinnern sich noch gut, dass an gleicher Stelle vor nahezu 100 Jahren bereits mein Großvater bis in die 1950er-Jahre Christbäume verkauft hat", erzählt er. Später übernahm sein Vater das Geschäft. Nach dem Tod der Eltern führte Joseph Pfeifer ab 1994 die Tradition fort – eigentlich wollte er das nur zwei oder drei Jahre tun. Denn Pfeifer ist Psychiater, bis zu diesem Sommer praktizierte der 73-Jährige noch. Während der Weihnachtsbaumverkauf für seine Eltern und Großeltern ein Teil des Broterwerbs war, ist es für Joseph Pfeifer ein Hobby.

Schon als Junge half er im Wald mit. "Ich war also mit der Materie vertraut", sagt er. Deshalb habe er einfach noch die vorhandenen Bäume verkaufen und dann Schluss machen wollen. Doch: "Es macht mir einfach einen solchen Spaß." Die Aussage bezieht er längst nicht nur auf den Verkauf und die Gespräche mit der Kundschaft. Sein Herz hängt am Rundumpaket: "Ich liebe es, draußen im Wald bei meinen Bäumen und in der Natur zu sein", betont Pfeifer. Dass die vielen Stammkunden zudem damals signalisierten, dass der traditionsreiche Weihnachtsbaumverkauf der Familie Pfeifer nicht einfach von der Bildfläche verschwinden kann, motiviert ihn ebenfalls.

Bis die Nordmanntannen Christbaumreife erlangen, vergehen vorneweg zehn Jahre. Groß werden sie auf einem Waldgrundstück in der Nähe von Kaiserslautern. Dort setzt Pfeifer jedes Jahr neue kleine, etwa 20 Zentimeter hohe Bäumchen. "Ist es ein regenreiches Jahr, gedeihen sie gut von allein. Bei Trockenheit muss ich zusätzlich wässern. Ich bin oft bei meinen Bäumen", erzählt er. Beim Abholzen und Einnetzen für den Transport hilft sein Bruder Franz, langjähriger Direktor des Caritasverbands Mannheim. Auch die große Familie und der Freundeskreis packen bei der teilweise körperlich doch schweren Arbeit mit an. Die Nordmanntannen, die im Wohnzimmer zu schön geschmückten Christbäumen werden, sind in der Regel 2,20 bis 2,80 Meter hoch. Doch manche Kunden suchten auch nach Bäumen für Hof oder Terrasse, die größer sein sollen. Besonders stattliche Exemplare mit bis zu sechs Metern finden in Kirchen ihren Platz.

Sind seine beruflichen Kenntnisse bei schwieriger Kundschaft von Vorteil? "Meine Kunden sind alle tipp topp." Der eine oder andere sei manchmal ein bisschen unentschlossen auf der Suche nach dem "perfekten" Baum. Aber dafür sei ja dann er da, um aufmerksam zuzuhören und beratend zur Seite zu stehen. Und falls der Kunde zehn Bäume sehen will, dann wird mit stoischer Ruhe das Netz aufgeschnitten, eine weitere der ursprünglich aus dem Kaukasus stammenden Nordmanntanne "Ambrolauri" kräftig aufgeschüttelt und zum Vergleich präsentiert.

Üblicherweise werden die meisten Bäume dann wieder eingenetzt. Denn am Ende geht dank des einfühlsamen Christbaumverkäufers in der Regel jeder Kunde mit "seinem Baum" nach Hause: Dabei handelt es sich durchweg um von der Natur gemachte Unikate: klein, groß, schlank, breit, krumm. Es gibt solche, die einem sofort auffallen oder die, die eher auf den zweiten Blick das Herz gewinnen. "Wie die Menschen", meint Joseph Pfeifer mit einem Augenzwinkern.