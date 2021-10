Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Was Heiraten angeht, ruhen alle Hoffnungen auf dem Jahr 2022. Bei der Hochzeitsmesse "Trau", die am Wochenende in der Maimarkthalle stattfand, war sowohl von Ausstellern als auch Verliebten und Verlobten zu hören, dass sie fest darauf vertrauen, dass das Ja-Sagen im kommenden Jahr wieder planbarer sein wird und unbeschwerter gefeiert werden kann.

Eine besondere Herausforderung auch für diejenigen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den schönsten Tag des Lebens professionell für andere zu organisieren. So wie Heidrun Fuchs aus Kraichtal. Ihre Eventagentur betreibt sie schon länger. Hochzeiten hat sie ganz neu ins Portfolio aufgenommen und war erstmals mit einem Stand bei der "Trau" vertreten. Und das ausgerechnet in Zeiten wie diesen? "Nicht zuletzt deshalb", sagt Fuchs. Denn aufgrund der Pandemie seien viele für 2020 und vor allem für 2021 geplante Hochzeiten ins kommende Jahr verschoben worden.

Mode für die Braut, aber natürlich auch für den Bräutigam fanden die Besucher an vielen Ständen. Foto: Gerold

In der Folge seien die begehrten und allgemein bekannten Event-Locations langfristig ausgebucht. Umso gefragter seien daher diejenigen, die sich im Veranstaltungsbereich auskennen und bei der Suche behilflich sein können. Nach ihrer Erfahrung haben die meisten Brautpaare ein Gesamtkonzept, legen Teilbereiche jedoch gerne in die Hände der Hochzeitsplaner. Das kann das Catering ebenso sein wie die Vermittlung von Künstlern oder die Auswahl der passenden Foto-Location. Gerne angenommen würde auch ihr Angebot, bei der Hochzeitsfeier gewissermaßen als "Zeremonienmeisterin" vor Ort zu sein, um die zuvor gemeinsam geplanten Abläufe im Auge zu behalten, damit alles rund läuft.

Auch Jungunternehmer Benedikt Rosendorfer und seine zwei Geschäftspartner von "Fluidum Culture" bestätigen, dass viele Hochzeitspaare zwar schon ein "Rundum-Sorglos-Paket" wünschen, dieses aber individuell ausgestalten möchten. "Indem sie beispielsweise unser Cocktail-Catering buchen, um das Standard-Getränkeangebot zusätzlich aufzupeppen", sagt er. Am Messestand werden Kostproben gemixt. Für die Hochzeitsfeier können aus mehreren Hundert Cocktail-Kreationen fünf ausgewählt werden.

Mode für den Bräutigam. Foto: Gerold

Ob Cocktailbike oder rustikale Holzbar im Freien – auch die Cocktailbar selbst kann individuell und passend zur Location und dem Gesamtkonzept ausgewählt werden. Und dass die Sache mit dem stimmigen Gesamtkonzept eine große Rolle spielt, wird spätestens im Gespräch mit vier jungen Leuten klar, die gerade an einem Brautmodenstand stehen und interessiert einen Anzug in einem Grün-Beigeton betrachten. Grün, nicht klassisches Schwarz, Grau oder Dunkelblau? – "Die Farbe würde gut zu unserem Farbkonzept passen", sagt Lena (23). Das nämlich lautet "Eukalyptus", was sich natürlich hauptsächlich in der Deko und Accessoires widerspiegeln wird.

"Aber dieser Anzug würde natürlich auch gut dazu passen", sagt Henrik (25). Zufällig haben die beiden aus Meckenheim in der Pfalz auf der Hochzeitsmesse mit Viola (23) und Andreas (26) Bekannte getroffen, die ebenfalls nächstes Jahr im Spätsommer heiraten wollen. Seit fast eineinhalb Stunden sind sie nun zu viert unterwegs. "Ein Ende ist noch nicht abzusehen", erklären sie.

Denn sie möchten sich so viel an Information und Inspiration holen, wie nur irgendwie möglich. Das Angebot von zehn Prozent Messerabatt aufs Hochzeitsoutfit sei auch nicht zu vernachlässigen. "Probieren am Stand ist zwar nicht möglich", wie uns Lisa Weitzel von Jolie Brautmoden aus Bruchsal erklärt. Doch wer vor Ort seinen Termin zur Anprobe im Geschäft ausmacht, erhalte selbstverständlich den Messerabatt. Die Brautmodenberaterin freut sich über die vielen Besucher. "Deutlich mehr im letzten Jahr" stellt sie fest. Auf die Frage, welche Brautkleider derzeit besonders hoch im Kurs stehen, zeigt sie auf ein Kleid mit 3D-Blumenapplikationen. Aber auch der ganz schlichte, cleane Look sei gefragt. Nude-Töne in verschiedenen Schattierungen hätten Reinweiß als Farbe abgelöst. Wie das alles getragen ausschaut, konnten die Besucher an beiden Messetagen bei den stündlich stattfindenden Brautmodenschauen in Augenschein nehmen.