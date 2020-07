Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Mit Geschwindigkeitsbeschränkungen will die Stadtverwaltung die Lärmbelastung in vom Durchgangsverkehr besonders betroffenen Bereichen vermindern. Dabei handelt es sich um einen Punkt des aktuellen Lärmaktionsplans, den der Gemeinderat im April 2016 zwar beschlossen hat, der vor seiner konkreten Umsetzung jedoch noch einmal von der Verkehrsbehörde geprüft und nun dem Ausschuss für Umwelt und Technik zur Abstimmung vorgelegt wurde. Der stimmte am Donnerstag mit großer Mehrheit für ein nächtliches Tempolimit in mehreren Zufahrtsstraßen zum Ring.

> Für die Augustaanlage zwischen Carl-Reiß-Platz, die Goethestraße und den Luisenring soll künftig zwischen 22 und 6 Uhr Tempo 30 gelten. Im besonders belasteten Jungbusch gilt für Dalberg-, Seiler- und Schanzenstraße (B 44 von Luisenring bis Werftstraße/Freherstraße) dieses Tempolimit sogar ganztägig. Zur Lärmbelastung hinzu kommt dort die bauliche Situation. Zwischen Straße und Bebauung besteht nur ein geringer Abstand, es fehlen eine Querungsmöglichkeit für Fußgänger sowie Parkstreifen am Straßenrand – Gründe, die die Verringerung der Höchstgeschwindigkeit ganztags rechtfertigen. Bedenken, dass es zu Behinderungen im Verkehrsfluss kommt, sehen die Fachleute nicht. Grüne-Welle-Schaltungen an den Ampelanlagen könnten angepasst werden. Bevor das Tempolimit umgesetzt werden kann, muss allerdings noch das Regierungspräsidium in Karlsruhe zustimmen.

> In der besonders stark belasteten Dalbergstraße wollen die Grünen das Tempo nachts sogar auf 20 Stundenkilometer drosseln: "Da die Erfahrung zeigt, dass solche Limits wenig Beachtung finden, wird dort ein Blitzer aufgestellt", heißt es in ihrem Antrag. Die Frage nach der Kontrolle, um die beschlossenen Maßnahmen durchzusetzen und die Lärmbelastung für die Anwohner tatsächlich zu reduzieren, stellte auch Thomas Hornung (CDU) im Zusammenhang mit der Augusta-Anlage. Denn nachdem die Innenstadt stärker überwacht wird, habe sich die Poser-Szene in diesen Bereich verlagert. Hornung schlug vor, einen weiteren mobilen Blitzer anzuschaffen und dort einzusetzen. "Denn einen stationären Blitzer haben die Poser schnell raus", meinte Hornung.

Auch Volker Beisel (FDP/MfM) sieht in den neuen Regelungen nur dann einen Sinn, wenn sie überprüft werden: "Es helfen nur massivste Kontrollen", stellte er fest. Thomas Trüper (LI.PAR.Tie) stellte die Frage nach einem umfassenden "Beruhigungsprogramm", statt immer nur 100-Meter-Weise voranzukommen". Entsprechende Anfragen der Bürger nach einer Reduzierung von Höchstgeschwindigkeiten kämen schließlich "aus allen Ecken". Warum nicht einmal anders herum an die Sache herangehen, fragte Reinhold Götz (SPD), indem man für die ganze Stadt Tempo 30 ausweise, um dann zu schauen, wo 50 geht.

Thomas Kiefer, Sachgebietsleiter Lärmschutz, erläuterte, dass es sich bei der Lärmaktionsplanung keinesfalls um Stückwerk, sondern um ein langfristiges Instrument handle, das alle fünf Jahre fortgeschrieben werde. Nach den Vorgaben des Bundes-Immissionsschutzgesetzes müssen die Lärmkarten regelmäßig überprüft und bei Bedarf überarbeitet werden. Aufgabe der Lärmaktionsplanung ist es dann, alle Möglichkeiten zu prüfen, die dazu beitragen, den vorhandenen Lärm zu reduzieren und bislang ruhige Gebiete zu schützen. Neben Geschwindigkeitsbegrenzungen kommen dafür beispielsweise auch lärmmindernde Straßenbeläge und Nachtfahrverbote für Lastwagen in Frage.