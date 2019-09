Von Manfred Ofer

Mannheim. Dass Brautpaare gern mal an einem besonderen Datum heiraten, ist an sich nichts Neues. Am Freitag nutzten neun Pärchen die Gelegenheit, um sich im Verbund mit einer Schnapszahl das Ja-Wort zu geben. Der 19.9.2019 wartete mit einem blitzblauen Himmel auf. Neu war der Umstand, dass Brautpaare zum ersten Mal die Möglichkeit hatten, im Wasserturm den Bund fürs Leben zu schließen.

Das Mannheimer Wahrzeichen bot eine mondäne Kulisse für den neunfachen Freudentag. "Das wird so schnell wohl nicht noch einmal möglich sein", bemerkte Standesamtsleiterin Maren Brysch-Enghof am Rande des feierlichen Einzugs des ersten Hochzeitspaars. Der Wasserturm sei für die Trauungen von der MVV als Besitzerin zur Verfügung gestellt worden. Er gehört nun mit dem Barockschloss, dem Luisenpark und dem Nationaltheater zur Riege der besonderen Orte, an denen man in Mannheim heiraten kann.

Manuela Kniehl (35) und Jens Wahle (36) gehörten zu den Glücklichen, die sich am Donnerstag in Schale warfen und als das erste Paar in die Historie einging, das im Wasserturm heiratete. Beide stammen aus Mannheim. Kennengelernt haben sie sich ausgerechnet bei einem Unfall, bei dem beide anwesend waren. Sie als Zeugin, und er in Erfüllung seiner Pflicht als Polizist. Das war im Winter vor neun Jahren. "Es war Liebe auf den ersten Blick", betonte Manuela, die sich gleich hundertprozentig sicher war.

Fast hätte die Geschichte kein Happy End gehabt, weil sie in der unruhigen Lage ausgerechnet vergessen hatte, ihren Jens nach der Telefonnummer zu fragen. Den Kopf in den Sand stecken, kam jedoch nicht in Frage. "Also habe ich ein paar Kontakte spielen lassen", erzählte sie. Der Lebensgefährte einer Freundin arbeitete zu diesem Zeitpunkt bei der Kriminalpolizei, weshalb er sozusagen an der Quelle saß.

"Ich habe daraufhin einen Anruf von einem Kollegen bekommen", erinnerte sich Jens und fügte lachend hinzu: "Der hat mich süffisant gefragt, ob ich am Unfallort jemanden angemacht hätte." Wenig später machte das Schicksal aus den beiden ein Paar. Mehr als acht Jahre währt nun schon das gemeinsame Glück, dem der inzwischen zweijährige Sohn Maximilian entsprungen ist.

Das Datum haben sie bewusst gewählt. "Die Schnapszahl passt prima zu meiner närrischen Vergangenheit", sagte Manuela Kniehl, die schon einmal als Prinzessin der Mannheimer Fasnacht das Zepter schwang. Dass das Heiraten an diesem besonderen Tag geklappt hat, machte das Ehepaar überglücklich. Eine gute halbe Stunde, nachdem sie mit ihrem Aufgebot den Wasserturm betreten hatten, verließen sie den neobarocken Bau als Mann und Frau. Sie wurden von einem Begrüßungskomitee in Reih und Glied erwartet. Ein Dutzend Kollegen des Bräutigams hatten ihre Ausgehuniformen angezogen und standen mit rosengeschmückten Schlagstöcken Spalier.

Darüber hinaus schwebten Seifenblasen in den blauen Himmel, und bei einem abschließenden Sektempfang wurden Kaltgetränke gereicht. Und weil dieser Tag in jeder Hinsicht ein besonderer war, wurde besonders laut gefeiert. Mit Polizeisirenen, die den neuen Lebensabschnitt passend einläuteten. Kurz und deftig.