Mannheim-Neckarstadt. (pol/mün) Eine 21 Jahre alter Mann muss sich wegen des bewaffneten Handels mit illegalen Drogen verantworten und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der junge Mann soll über das "Darknet" 112 Gramm Marihuana sowie 200 Gramm Haschisch bei einem Lieferanten in Barcelona bestellt haben, um die Drogen dann weiterzuverkaufen. Die Postsendung wurde jedoch bei der Einfuhr in die Bundesrepublik Deutschland Ende Februar 2020 durch den Zoll in einem Verteilzentrum sichergestellt.

Nach monatelangen Ermittlungen wurde am Dienstag, 22. September, die Wohnung des Tatverdächtigen in der Neckarstadt durchsucht. Dort fanden die Polizisten rund 940 Gramm Marihuana, 80 Gramm Haschisch sowie 40 Gramm Amphetamin, eine schussbereite CO2-Pistole, einen Schlagring und einen Teleskopschlagstock.

Das alles reichte dem Ermittlungsrichter, um den 21-Jährigen in Untersuchungshaft zu schicken - zumal Flucht- und Verdunkelungsgefahr bestehe, da er die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt.