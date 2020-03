Von Alexander Albrecht

Mannheim. Wer hier "lebt" oder seine Zeit totschlägt, ist ganz unten angekommen. Der Hans-Böckler-Platz zwischen dem viel befahrenen Innenstadtring und dem Neckarufer ist ein unwirtlicher Ort. Die Stadt hat vor knapp 20 Jahren einen notdürftigen Unterstand mit fünf Bänken aufgestellt. Für Trinker und Obdachlose, von denen sich zuvor Anwohner an prominenten Plätzen im Zentrum eingeschüchtert und gestört gefühlt hatten. Ordnungsrechtliche Maßnahmen wie etwa Platzverweise brachten keinen Erfolg. Eine "Aufenthaltsalternative für die Alkoholikerszene" nennt Rathaussprecherin Désirée Leisner die Bleibe.

Inzwischen gleicht der Unterstand nahe dem Collini-Center einem wilden Sperrmüllplatz. Schmutzig und voller Abfall. Umgeben von Kleidung, Taschen, Kisten, Matratzen und sonstigem Krempel verbringen momentan fünf bis sechs Menschen dort die Nacht. Dabei sei der Platz nie als Schlafplatz gedacht gewesen, weiß Verena Schmidt, Streetworkerin beim Mannheimer Caritasverband. "Vielmehr sollten die Personen ungestört und witterungsgeschützt Alkohol konsumieren können", sagt sie. Die Caritas betreut seit 2002 den Unterstand. Mindestens zweimal pro Woche kommen Schmidt und eine Kollegin vorbei und machen Angebote, um die Situation ihrer Klientel zu verbessern.

Sie begleiten die Betroffenen bei Behördengängen, organisieren Arztbesuche, helfen bei finanziellen Problemen und zeigen Perspektiven auf. Gut meinen es auch Bürger. Zwar freut sich Schmidt darüber, dass das Thema Armut erkannt wird. Dass am Unterstand aber schon gebrauchte Möbel, eine Couch und eine komplette Kücheneinrichtung abgestellt worden sind, sei allerdings zu viel des Guten. "Die Menschen können damit nichts anfangen, sind auch meist nicht in der Lage, die Sachen abzulehnen. Und falls doch, reagieren die Spender oft verärgert und werfen unseren Kunden vor, undankbar zu sein", berichtet die Streetworkerin. Vor allem aber werde der Platz zugemüllt.

Eindringlich rät Schmidt auch von Lebensmitteln ab. Es sei ja schön, wenn Firmenmitarbeiter zum Beispiel zwei große Platten mit Lachsbrötchen von ihrer Feier vorbeibrächten. "Doch das können die Wohnsitzlosen gar nicht alles essen", so die Streetworkerin. Da die Speisen nicht gekühlt werden können, verrotten sie – und ziehen Ratten an. Inzwischen würden die Obdachlosen das in Taschen verstaute Essen an das Dach binden, um die Nager fernzuhalten. Schmidt empfiehlt Spendern, Klamotten in Kleiderkammern und Möbel in Sozialkaufhäusern abzugeben.

Eine warme Mahlzeit bekämen ihre Schützlinge für einen Euro in der Tagesstätte für Wohnsitzlose. Falls das Geld mal nicht reiche, werde niemand weggeschickt. Es gebe wenige Hilfen, die willkommen sind. "Eine Frau stellt jeden Morgen eine Thermoskanne mit Kaffee hin, das ergibt natürlich Sinn", sagt Schmidt. "Darüber hinaus kann jeder die Betroffenen direkt ansprechen und fragen, was sie gerade benötigen."

Die Streetworker haben wegen der Spenden schon mehrfach laminierte Hinweisschilder am Unterstand angebracht. "Doch die sind immer ganz schnell wieder weggerissen worden, von wem auch immer", sagt Schmidt. Es seien aber auch die Obdachlosen selbst, die für das verheerende Bild auf dem Böckler-Platz verantwortlich seien. Viele Jahre hätten die sozial Schwachen selbst für Ordnung gesorgt, habe die Stadt nicht eingreifen müssen. Mittlerweile habe sich die Klientel – hauptsächlich Männer zwischen 40 und 60 Jahren – verändert und achteten weniger auf Sauberkeit, gesteht die Streetworkerin.

Auch Leisner verweist darauf, dass der Platz nie als Übernachtungsquartier gedacht war. Deshalb werde er einmal im Jahr routinemäßig von Mitarbeitern des kommunalen Eigenbetriebs Stadtraumservice gereinigt, zuletzt im Oktober. Ein Einsatz verursache Kosten in Höhe von 1000 Euro.

Die Obdachlosen würden in der Regel einen Tag vor der Aktion von der zuständigen Sozialarbeiterin darüber unterrichtet. Die städtischen Angestellten entsorgten zudem Schlafutensilien wie Matratzen. "Es wird alles entfernt, was nicht offensichtlich einem Besitzer zuzuordnen ist", erklärt Leisner.

Der städtische Fachbereich Sicherheit und Ordnung betrachte die Situation am Böckler-Platz nicht als "akut kritisch". Beschwerden gebe es, so Leisner, sie kämen jedoch bei Weitem nicht so häufig vor wie in der Zeit, bevor der Unterstand errichtet wurde. Klar sei aber auch: "Die Menschen müssen irgendwo hin." Die Stadt will voraussichtlich bis Mai auf einem Gelände in der Akademiestraße im Jungbusch einen sogenannten Trinkerraum in Containerbauweise errichten.

Betrieben wird er von Caritasverband und Drogenverein. Nach 18 Monaten soll eine Auswertung erfolgen. Das Angebot erlaubt Betroffenen, Alkohol mitzubringen und zu konsumieren. Verboten sind Hochprozentiges, die Einnahme illegaler Drogen und Rauchen. Übernachten können die Betroffenen dort nicht.

Laut Leisner werde die Stadt nach dem Start des Trinkerraums versuchen, die Szene am Böckler-Platz teilweise dorthin zu verlagern. "Dies wird durch die konsequente Räumung des Platzes von Übernachtungsutensilien verstärkt werden", kündigt die Rathaussprecherin an. Der Unterstand solle zunächst weiter tagsüber als Aufenthaltsort zur Verfügung stehen. Doch werde man alternative Standorte prüfen.