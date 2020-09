Von Olivia Kaiser

Mannheim. Wer am Paradeplatz in eine Straßenbahn steigen möchte, der muss mitunter flink sein. Gerade zwei Personen schaffen es in die Bahn, dann schließen schon die Türen – genau vor einer Seniorin, die mit ihrem Rollator einsteigen möchte. Sie drückt den Knopf, doch die Türen öffnen sich nicht mehr. Sie versucht, zu einer anderen Tür zu gelangen, doch sie ist nicht schnell genug. Die Bahn fährt in Richtung Strohmarkt ab. An dieser Haltestelle wollen einige Passagiere aussteigen, auch ein Senior mit Rollator.

Als er an der Reihe ist, schließen die Türen, als er gerade in der Lichtschranke steht und stoßen heftig gegen den Rollator. Die Türen öffnen sich zwar wieder, doch der Mann ist sichtlich erschrocken. Eine ältere Frau, die nicht gut zu Fuß ist, schafft es erst gar nicht, auszusteigen. Sie muss nun bis zur Haltestelle Wasserturm mitfahren – und ist verärgert. Dieses oder ähnliche Szenarien sind an stark frequentierten Haltestellen wie Paradeplatz, Hauptbahnhof oder Wasserturm immer häufiger zu beobachten.

Eine auf diese Weise verpasste Haltestelle kann durchaus problematisch sein, weiß Martin Köhl, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit Rhein-Neckar. "Der daraus entstehende Umweg ist nicht nur nerven- und zeitraubend, sondern kann gerade bei Menschen mit Behinderungen zu zusätzlichen gesundheitlichen Problemen führen." In dem oben geschilderten Fall blieben die Betroffenen wenigstens unverletzt. "Anfang Juli ist an der Haltestelle Neumarkt ein Senior beim Einstieg in die Bahn gestürzt, nachdem sich überraschend die Tür geschlossen hatte und seine Gehhilfe eingeklemmt wurde", erzählt Köhler.

Auch Franz-Wilhelm Coppius, Bereichsleiter Planung und Vertrieb bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV), kennt das Problem: "Die Fahrer wissen, dass sie eigentlich auf mobilitätseingeschränkte Personen an den Haltesteigen achten und entsprechend handeln sollen", erklärt er. Die Türen seien auf eine bestimmte Öffnungszeit programmiert, in der sie sich durch den Knopfdruck auch wieder öffnen lassen. Allerdings könne der Fahrer diese Freigabe-Funktion manuell "herausnehmen", so Coppius.

Dann bleibt eine Tür geschlossen, auch wenn andere Türen an der Straßenbahn noch geöffnet sind. Einige Fahrer machten das, wenn sie Verspätung haben. "Aber es gibt auch Fahrer, die das generell machen, da müssen wir nicht drum herumreden", gibt Franz-Wilhelm Coppius offen zu, betont aber, dass Fahrer nicht zur Rechenschaft gezogen würden, wenn sie ein paar Minuten Verspätung haben. Allerdings müsse man bedenken, dass viele den Fahrplandruck im Nacken hätten – nicht zuletzt auch durch andere Passagiere.

Für Martin Köhler reichen jedoch auch die normalen Türöffnungszeiten für Menschen mit Mobilitätseinschränkung nicht aus: "Lässt man anderen Fahrgästen den Vortritt, um die volle Türbreite zu nutzen, insbesondere für Hilfsmittel wie Rollstuhl oder Rollator, schließt sich die Tür bereits wieder automatisch, bevor die Rangierfahrten abgeschlossen sind. Selbst, wenn die Türen noch freigegeben sind, wird es aus der jetzigen Situation heraus ohne fremde Hilfe meist sehr schwierig bis unmöglich, den Türöffner-Knopf noch rechtzeitig zu drücken, und die Bahn ist weg."

Die demografische Entwicklung macht auch vor dem öffentlichen Nahverkehr nicht halt. Die Gesellschaft wird älter, und die Zahl der mobilitätseingeschränkten Fahrgäste steigt. Die RNV ist sich dessen bewusst: "Manche sind unsicher, vor allem, wenn sie vorher die öffentlichen Verkehrsmittel nicht genutzt haben, weil sie Auto gefahren sind, oder erst seit Kurzem auf eine Gehhilfe angewiesen sind", erklärt Thomas Czech, vom Kundenqualitätsmanagement der RNV. Deshalb habe man ein Mobilitätstraining entworfen, das Senioren und mobilitätseingeschränkte Menschen an die sichere Nutzung von Bus und Bahn heranführt und Zugangs- und Nutzungsbarrieren abbaut. Kurse gibt es in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen."Durch die Corona-Pandemie haben wir eine Pause gemacht, doch jetzt finden wieder Kurse statt."

An einer Tatsache wird eine Schulung allerdings kaum etwas ändern können: Senioren oder Menschen mit Handicap benötigen eben mehr Zeit beim Ein- und Ausstieg. Dessen sei sich die RNV aber bewusst, versichert Coppius: "Wir überprüfen permanent die Fahrzeiten. Wenn wir merken, dass die Zeiten auf manchen Strecken nicht gehalten werden können, dann passen wir den Fahrplan dementsprechend an."

Thomas Czech verweist zudem auf die blaue Kinderwagentaste, die eine automatische Türschließung verhindert. "Sie ist gerade bei hochfrequentierten Haltestellen in der Regel keine Option. Zum einen, da zumeist schon andere Fahrgäste die Tür normal geöffnet haben. Zum anderen, da diese Taste längst nicht aus jeder Position ohne fremde Hilfe zu betätigen ist", hält Köhler dagegen.

Für die RNV stellt aber auch das erhöhte Aufkommen an Rollatoren, Rollstühlen und E-Scootern (kompakte Fahrzeuge, nicht zu verwechseln mit den Rollern) ein zunehmendes Problem dar, denn der Platz in Bussen und Bahnen sei nun mal endlich. Abhilfe sollen da die neuen Straßenbahnen schaffen, die im Lauf des Jahres 2022 an den Start gehen.

Info: Alles Wissenswerte rund um das Mobilitätstraining gibt es unter www.rnv-online.de/fahrtinfo/sicher-unterwegs/mobilitaetstraining. Wer sich für einen Kurs interessiert, kann sich unter 0621/465-1458 oder per E-Mail an sicherunterwegs@rnv-online.de an die RNV wenden.