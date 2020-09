Mannheim. (RNZ) Die Freibadsaison in Mannheim endet an diesem Wochenende, dafür machen am 21. September wieder die vier Hallenbäder in der Stadt auf – nach den Vorgaben des Landes, also zumindest beim Start unter Hygiene- und Abstandsregelungen. Die Zahl der Besucher in den Bädern und Becken ist begrenzt, manche Angebote werden ausgesetzt. "Mit unserem Konzept versuchen wir – trotz der sehr schwierigen Situation – die Bäder der breiten Bevölkerung zur Verfügung zu stellen", sagt Bürgermeister Lothar Quast laut einer Mitteilung.

> Das Herschelbad umfasst insgesamt drei Schwimmhallen. Halle 1 ist für Schwimmer und Nichtschwimmer geöffnet, der Saunabereich und das Dampfbad bleiben geschlossen, Massagen werden nicht angeboten.

> Das Gartenhallenbad Neckarau spricht besonders Familien an. Für die Allerkleinsten gibt es ein Planschbecken mit verschiedenen Wasserattraktionen. Auch hier bleibt die Sauna im Innen- und Außenbereich geschlossen.

> Die Hallenbäder in Vogelstang und Waldhof-Ost bieten für Schwimmer- und Nichtschwimmer sowie Kleinkinder ein entsprechendes Wasserangebot bei angenehmen Wassertemperaturen und Warmbadetagen.

In allen Hallenbädern gelten die allgemein gültigen Öffnungszeiten. Es wird keine gesonderten Zeitfenster geben. Die Bäder sind für alle Besuchergruppen offen. Für den Besuch ist keine Online-Reservierung notwendig. Um die Grenzkapazitäten nicht zu überschreiten, werden die Gäste am Ein- und Ausgang erfasst. Gegebenenfalls muss bei starkem Andrang kurzfristig mit Wartezeiten gerechnet werden.

Die Abstands- und Hygieneregelungen der Landesverordnung sehen vor, dass beim Betreten des Bades die Personaldaten zwingend erfasst werden müssen. Um Wartezeiten vor Ort zu vermeiden, können die Besucher das Formular hierfür bereits zu Hause unter www.mannheim.de/schwimmen herunterladen, ausdrucken und ausfüllen. Es gelten für den Einlass nur die allgemein gültigen Eintrittspreise für die Einzelkarte in den Bädern. Die Abendtarife werden ausgesetzt. Bereits erworbene Mehrfachkarten und Kombijahreskarten sind gültig. Familien erhalten mit dem Familienpass Zugang zu den Hallenbädern, sogar unbegrenzt, wie die Stadt jetzt entschieden hat. "Mit dieser Erweiterung zeigen wir, wie wichtig uns die Familien in Mannheim sind. Wir wollen sie gezielt unterstützen", sagte Bildungsbürgermeister Dirk Grunert.

Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, ist man auf die Kooperation der Badegäste angewiesen. In den Hallenbädern gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsgebote, die Kontaktbeschränkungen sowie die Husten- und Niesetikette. Im Eingangs- und Kassenbereich sowie im Nassbereich und auf den Toiletten gilt die Maskenpflicht. Erweiterte Angebote in den Bädern wie die kostenlose Wassergymnastik oder das Babyschwimmen können bis auf Weiteres nicht angeboten werden.