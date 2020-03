Mannheim. (sot) Seit Sonntag sind die Mannheimer Kinos dicht. Gerade die kleineren unter ihnen und damit jene, für die eine vorübergehende Schließung schnell existenzbedrohend werden kann, erfahren nun die Solidarität ihrer Stammgäste.

"Kann es sein, dass wir möglicherweise das beste Publikum der Welt haben?!", fragt sich Erdmann Lange von den Mannheimer Kinos Atlantis und Odeon. Nach einem Aufruf bei Facebook kaufen Stammgäste und Besucher, denen die Kinos in den Quadraten etwas bedeuten, reichlich Kinogutscheine, die dazu beitragen können, die Liquidität der Betreibergesellschaft aufrechtzuerhalten. "Es kommen ordentlich Bestellungen für Solidaritäts-Gutscheine rein", freut sich Lange. "Da bin ich sehr positiv überrascht." Die Bestellungen drücken in seinen Augen eine besondere emotionale Verbundenheit mit den Filmtheatern aus.

"Viele schreiben auch eine kurze E-Mail dazu, dass sie sonst eigentlich jede Woche ins Kino kommen, dass sie regelmäßig in die Matinee gehen oder dass sie ihren Partner bei uns im Kino kennengelernt haben." Dieser große Zuspruch mache Mut und gebe Zuversicht. "Es ist ein gutes Gefühl, zu spüren, dass unsere Arbeit offenbar vielen etwas bedeutet und dass wir in schwierigen Zeiten Unterstützung erfahren."

Alleine die Solidarität des Publikums, so willkommen sie ist, werde die Kinos, die zunächst bis Sonntag, 19. April, geschlossen bleiben, allerdings nicht retten können. "Wir werden auf jeden Fall wie alle vergleichbaren Betriebe auch auf staatliche Hilfe angewiesen sein, um die Existenz zu sichern", erklärt Lange. Gutscheine können per E-Mail an office@atlantis-kino.de bestellt werden und nach Wiederaufnahme des Betriebs im Atlantis und Odeon eingelöst werden.