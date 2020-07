Mannheim. (pol/pri/rl) Eine größere Grünfläche am Neckarufer ging am Montagabend in Flammen auf. Gegen 17.10 Uhr wurde das Feuer in der Neckarstadt zwischen Neckar und Inselstraße gemeldet. Die Feuerwehr war mit 38 Einsatzkräfte und mehreren Tanklöschfahrzeugen im Einsatz und konnte den Brand mit mehreren Strahlrohren löschen, wobei starker Wind den Löscheinsatz erschwerte. Gegen 18.05 Uhr war der Brand gelöscht.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Heuballen aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Neckarwiese war größtenteils mit frisch gemähtem Gras und Heu bedeckt, wodurch sich das Feuer auf einer Fläche von etwa 500 mal 30 Meter schnell ausbreiten konnte.

Das Löschwasser wurde zunächst aus den Tanks der Feuerwehrfahrzeuge entnommen. Im weiteren Verlauf dann aus dem Hydrantennetz. Die zuerst eingesetzten Kräfte der Hauptfeuerwache und der Feuerwache Nord Seite 2 von wurden von den Freiwilligen Feuerwehrabteilungen Innenstadt und Nord unterstützt.

Am Abend fanden noch Nachlöscharbeiten statt. Die Inselstraße zwischen Industriestraße und Kammerschleuse blieb gesperrt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf rund 1500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Im Zusammenhang mit dem Einsatz nahm die Polizei einen 31-jährigen Mann fest. Noch sei unklar, ob er mit dem Brand in Verbindung steht, teilte die Polizei am Montagabend mit.

Update: Montag, 6. Juli 2020, 19.45 Uhr