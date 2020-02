Von Olivia Kaiser

Mannheim. Marseille, Glasgow, Neapel, Graz und Valencia – allesamt Reiseziele, die im Trend liegen und längst als interessante Alternative zu den überfüllten Metropolen Paris, Edinburg, Rom, Wien und Madrid gelten. Wenn es nach dem Reiseführer "Die unterschätzten Städte in Europa" geht, gehört Mannheim zum Reigen der Trendmetropolen dazu. Der Quadratestadt ist ebenfalls ein Kapitel gewidmet.

Porträtiert sind 15 Städte in Europa, die "ihren Charme und ihren Charakter bewahrt haben – zwischen gemütlichem Dorf und quirliger Weltstadt, zwischen Eckkneipe und Spitzengastronomie, zwischen kulturellen Traditionen und Avantgarde" heißt es im Klappentext. Das trifft auf Mannheim zweifellos zu.

"Wir haben viele Reisende gefragt, und die haben gesagt, sie hätten Mannheim total unterschätzt. Deshalb haben wir die Stadt aufgenommen", sagt Katrin Burr, Verlagslektorin beim Herausgeber Mairdumont. Die Mannheimer Journalistin und Autorin Annika Wind hat das Kapitel zu Mannheim verfasst. Sie stellt in fünf Touren nicht nur die klassischen Sehenswürdigkeiten wie Kunsthalle, Luisenpark oder Jesuitenkirche vor, sondern zeigt auch ihre Lieblingsorte, wie die Schwetzingerstadt oder die Friesenheimer Insel. Dass man sich im Multikulti-Kiez Jungbusch gut die Nächte um die Ohren schlagen kann, ist mittlerweile über die Stadtgrenzen hinaus durchaus bekannt, dass die Schwetzingerstadt ebenfalls ein lohnendes Ausgeh-Ziel ist weniger.

Die Restaurants, Bars und Cafés der Seckenheimer Straße sind vielleicht einen Tick edler, aber genauso hip. Auch zum Einkaufen taugt das Viertel. Annika Winds Tipp: die Raben-Drogerie, wo Inhaber Frank Didwißus mit roter Schürze hinterm Tresen steht. Schon allein wegen der nostalgischen Ladeneinrichtung ist "Mannheims letzte Drogerie" sehenswert.

Die 2018 neu eröffnete Kunsthalle ist der Museumstipp der Autorin. Foto: Gerold

Nicht nur Fans von Industriekultur sollten auf die Friesenheimer Insel pilgern, sondern auch Feinschmecker. Denn im alten Fährhaus kocht der "Herr der Insel" Georg Wetzel in seinem Restaurant Dehus Leckeres aus Wald und Fluss. Der westliche unbebaute Teil der Insel ist Landschaftsschutzgebiet, am gegenüberliegenden Rheinufer erstreckt sich kilometerweit die BASF. Am besten lassen sich die Industrieanlagen an Rhein und Neckar bei einer Schiffstour betrachten, empfiehlt Wind.

Mannheim mit seinen Attraktionen muss sich vor den anderen unterschätzten Städten Europas nicht verstecken, sondern passt gut in die Sammlung. Die meisten Städte liegen am Wasser und zeichnen sich durch eine interessante Museumslandschaft sowie eine quirlige Nacht- und Kreativszene aus. Noch zwei weitere deutsche Städte sind übrigens vertreten: Bremen und Erfurt.

Die Kapitel sind gleich gegliedert, inklusive schön gemalter Stadtpläne und vielen Fotos. Neben den obligatorischen fünf Touren gibt es einen kleinen Überblick sowie vier Rubriken. Wo Reisende am besten übernachten können, erfährt der Leser unter der Rubrik "In fremden Betten". Das Boutique-Hotel "Speicher 7" und das alteingesessene Hotel "Goldene Gans".

Wie es kam, dass Dario Fontanella das Spaghettieis erfunden hat, erzählt Wind knapp in "Satt & Glücklich". Die kreative Mannheimer Gründerszene hat ihren Platz bei "Stöbern & Entdecken" – ebenso wie Modezarin Dorothee Schumacher. "Wenn die Nacht beginnt" bieten Veranstaltungshäuser wie die Alte Feuerwache und das Capitol Comedy-Shows und Konzerte. Eine Kneipentour durch den Jungbusch oder Abtanzen in den Clubs – die Auswahl ist groß.

Info: "Die unterschätzten Städte in Europa", 2019 erschienen im DuMont Reiseverlag GmbH & Co KG, 19,95 Euro, www.dumontreise.de