Mannheim. (pol/mare) Eine 41 Jahre alte Frau ist am Dienstagmorgen tot in ihrer Wohnung in Mannheim gefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen.

Die Frau wurde demnach am Morgen tot in einem Mehrfamilienhaus in der Gaußstraße im Stadtteil Schwetzingerstadt tot aufgefunden. Der Tathergang ist bislang noch unklar. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen zur Ermittlung der genauen Todesumstände sind im Gange.

Das Polizeipräsidium Mannheim hat nach Bekanntwerden der Tat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mannheim eine 50-köpfige Sonderkommission "Glocke" eingerichtet. Ein Schwerpunkt der aktuellen Ermittlungen liegt auf der Spurensicherung und Spurenauswertung, die durch die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg durchgeführt wird.

Die Polizei sucht noch Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 0621/1744444.