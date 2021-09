Von Marco Partner

Mannheim. Karibische Glücksgefühle auf dem Maimarktgelände. Pulsierende Bässe, mitreißende Gitarren-Riffs, weiche Bläserklänge und eine energiegeladene Stimme: Der deutsche Reggae-Künstler Gentleman ist wieder da und versprüht mit seiner Band "The Evolution" am Freitag viel Jamaica-Feeling beim Zeltfestival im Reitstadion. Rund 900 Besucher wollen den weißen Raggamuffin endlich wieder einmal live erleben. Sie werden nicht nur in die Dancehall-Hochphase der 2000er zurückkatapultiert, sondern auch mit neuen, deutschen Songs und einer Hommage an den King-of-Reggae verwöhnt.

Eigentlich heißt der Mann auf der Bühne Tillmann Otto und kommt aus Osnabrück. Als Gentleman ist der smarte Sänger seit mehr als 20 Jahren nicht nur in Deutschland populär. Auch in der Heimat der One-Drop-Beats, in Kingston-Town, hat er sich einen Ruf und viel Anerkennung erarbeitet. Respektvoll geht der inzwischen 47-Jährige mit diesem selbst erkämpften Erbe um. Er spricht Patois, den britisch-kreolischen Slang auf Jamaika, mit viel Pathos. Selbst Kraftausdrücke wie "Bomboclaat" (wörtlich übersetzt: Toilettenpapier) kommen ihm weich über die Lippen.

"Runaway", "Intoxication" und natürlich "Superior": Seine ersten Hits haben die Fans auch nach zwei Dekaden nicht vergessen. Sie sind mit dem deutschen Reggae-König gealtert und tauchen gerne in den musikalischen Jungbrunnen ein. Schließlich war es Gentleman, der Anfang der 2000er-Jahre den Grundstein für eine populäre und authentische Reggae- und Dancehall-Subkultur in Deutschland legte. Zu Ska-Rhythmen wird auf den Sitzplätzen getanzt. "We need to stand up united", singt Tamika – des Frontmanns Ehefrau und somit "Gentlewoman" – und das Sitzkonzert verwandelt sich vom ersten Takt an zu einer Tanzparty, bei welcher der vibrierende Bass über die Füße durch den ganzen Körper fließt.

"Hört Ihr diese Liebe?", fragt Gentleman, legt nach den ersten, schweißtreibenden Vibes den überlangen, cremeweißen Pulli ab und zaubert zwischen Songs wie "Uprising" und "Mama" immer mehr deutsche Liedzeilen aus dem Fischerhütchen hervor. Mit "Blaue Stunde" ist während der Pandemie das erste deutschsprachige Album des zweifachen Echo-Preisträgers erschienen.

"Ich glaub, ich zieh in meinen Garten, ich häng hier schon seit Tagen, einfach warten bis die Sachen Früchte tragen", rappt der Reggae-Künstler und transportiert mit seiner relaxten Stimme auch ohne den jamaikanischen Slang viel Gelassenheit und Lebensfreude. "Was uns verbindet, ist stärker, als was uns trennt", spricht er sich zwischen den Tunes ganz bewusst gegen "eine Spaltung" in Corona-Zeiten aus.

Mit "I agree to disagree" greift er eine englische Redewendung auf, die für Toleranz trotz unterschiedlicher Ansichten wirbt. Einfach mal alles aufsaugen, sich vom alten Schmutz befreien: Mit "Staubsauger" verdeutlicht Gentleman, dass Humor als bester Seelenbalsam wirkt. Grinsend springt der Sänger über die Bühne und schiebt ein imaginäres Reinigungsgerät vor sich her. Das Publikum kopiert diese "Staubsauger-Moves" gerne und feiert es frenetisch, wenn fast schon in der Erinnerung verstaubte Songs wie "To the Top" mit viel Rhythmus, Saxofon und einem kleinen "Sweet Dreams"-Cover wieder auf Hochglanz poliert werden.

Aber da wäre noch eine andere, tiefe Verbindung. 2002, in seinen frühen Jahren, durfte Gentleman Teile seines Erfolgsalbums "Journey To Jah" in den berühmten Tuff-Gong-Studios aufnehmen. Dort sangen schon Jimmy Cliff, Lauryn Hill oder Snoop Dog. Gegründet wurde das Tonstudio Anfang der 70er-Jahre von keinem Geringerem als Bob Marley. Der Weltstar nahm dort unsterbliche Hits wie "Stir it up" "Could you be loved" oder "No Woman No Cry" auf. Auch Gentleman huldigt an diesem Abend dem einzig wahren König des Reggae: Singt im zarten Timbre "Redemption Song" und bittet die standfeste Meute zum kleinen Sit-in – um dann bei einem stampfend-rockigen "Leave Us Alone" wieder wild aufzuspringen und die melodiösen Bässe durch die tanzbereiten Körper fließen zu lassen.