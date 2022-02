Mannheim. (pol/mare) Eine 39-jährige Frau hat in Mannheim zwei Pitbull-Welpen gefunden. Doch statt sie zu hegen, bot sie die Tiere auf einer Online-Plattform an, wie die Polizei mitteilt.

Am Mittwoch gegen 13 Uhr waren Polizisten in einer Wohnung in der Zellerstraße, um einen Streit zwischen zwei Freundinnen zu schlichten. Dem Streit vorausgegangen war, dass die 39-Jährige zunächst in Rheinau zwei Pitbull-Welpen gefunden und mit nach Hause mitgenommen hatte. Die beiden Welpen waren dort neben den Glascontainern in einer schwarz/ blauen Hundebox wie Müll einfach abgestellt und sich selbst überlassen worden. Wie lange sich die beiden Welpen dort bereits befanden, konnte bisher nicht in Erfahrung gebracht werden.

Aber auch das "Tierwohl" der 39-jährigen Frau hielt sich nach kurzer Überlegung als sie zu Hause war in Grenzen. Schnell bot sie die Tiere über eine Onlineplattform zum Verkauf an. Hierüber entbrannte schließlich der Streit zwischen den beiden Frauen. Die 35-jährige Freundin der Finderin verständigte daraufhin die Polizei.

Die beiden Welpen wurden daraufhin in der Wohnung der 39-Jährigen in der Zellerstraße gefunden und beschlagnahmt.

Pitbulls sind in der Kampfhundeverordnung als "gefährliche Hunde" gelistet und dürfen in Deutschland nicht gezüchtet werden. Auf Veranlassung der Beamten der Polizeihundeführerstaffel wurden die Chips der beiden rund 15 Wochen alten Welpen ausgelesen. Die beiden Tiere sind vermutlich über Südosteuropa illegal nach Deutschland eingeführt worden.

Gegen den Unbekannte, der die Tiere ausgesetzt hat, wird nun wegen des Verstoßes gegen das Tiergesundheitsgesetz ermittelt. Die 39-jährige Frau muss mit einer Anzeige wegen illegalem Hundeverkauf rechnen.

Das zuständige Veterinäramt wurde verständigt. Von der Tierrettung wurden die Hundewelpen zur Quarantäne in ein Tierheim gebracht.

Ein Welpe hat braun-weißes Fell und ist etwa 15 Wochen alt. Das andere Tiere ist ein Rüde mit grau-weißem Fell, er ist ebenfalls 15 Wochen alt. Die Tiere befanden sich in einer schwarz/ blauen Hundebox (50x40x30 Zentimeter groß)

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben machen kann, kann sich melden bei der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Mannheim, Telefon 0621. 71497.