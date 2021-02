Von Alexander Albrecht

Mannheim. Schock am frühen Samstagnachmittag in der Mannheimer Fressgasse: Zwischen dem vierten und fünften Obergeschoss eines Gebäudes lösten sich kurz vor 14 Uhr Fassadenstücke und fielen herab. Teile davon trafen Passanten, die sich vor dem italienischen Restaurant "Frenk’s" im Erdgeschoss der Immobilie an der Ecke zum Friedrichsring aufgehalten hatten. Drei Menschen wurden nach Angaben der Polizei am Kopf verletzt, zwei davon schwer. Lebensgefahr schlossen die Beamten in ihrer Mitteilung vom Sonntag aus.

Polizeisprecher Norbert Schätzle sagte, die Ursache für das Unglück sei noch unklar. "Es sind Klinker abgeplatzt, möglicherweise lag es am Wind, der stark durch die Innenstadt und die Quadrate geblasen hat." Für Schätzle kamen aber auch die Temperaturunterschiede "zwischen zweistelligen Minusgraden und der Sonneneinstrahlung" in Betracht.

Man könne von Glück sagen, so der Sprecher, dass sich "nur" drei Personen Verletzungen zuzogen. Denn es hätten auch mehrere Passanten in der Warteschlange vor der beliebten Pizzeria stehen können. In normalen Zeiten ist an der Unglücksstelle gerade samstags recht viel los, das Einkaufszentrum Q6/Q7 liegt nur wenige Meter entfernt. Die Verletzten waren von Kacheln und der Betongrundierung des Gebäudes getroffen worden. Sie kamen mit dem Rettungswagen in Kliniken in Mannheim und Heidelberg.

Eine leichtverletzte 19-jährige Frau konnte bereits am späten Samstagabend das Krankenhaus wieder verlassen. Sie hatte sich nach Polizeiangaben eine Kopfplatzwunde, Prellungen und Schürfwunden zugezogen.

Der entstandene Schaden lässt sich den Beamten zufolge noch nicht näher beziffern. Vor dem "Frenk’s" sah es zunächst wie ein Trümmerfeld aus, die herabfallenden Fassadenteile zerstörten die Markise des Restaurants. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort: Die Polizei schickte 20 Ordnungshüter in die Fressgasse, die Berufsfeuerwehr rückte mit 30 Kameraden an. Dazu kamen 20 Sanitäter der Johanniter-Unfallhilfe und des DRK sowie drei Notärzte. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sicherte Spuren.

Das Technische Hilfswerk (THW) Ladenburg stellte einen Bausachverständigen ab, der die Fassade nach weiteren Gefahrenquellen begutachtete. Eine Fachfirma sicherte das Gebäude. Die Fressgasse blieb bis 21.40 Uhr von der Zufahrt am Friedrichsring aus gesperrt. Dadurch kam es zu erheblichen Behinderungen in Richtung Hauptbahnhof, die auch Auswirkungen auf den Verkehr auf dem Luisenring hatten.

"Wir haben wieder geöffnet!", teilte das "Frenk’s"-Team am Sonntagnachmittag auf Facebook mit. Es bedanke sich bei allen, "die sich nach uns erkundigt haben" und bei den Rettungskräften für die großartige Arbeit. Inzwischen schützt ein Baugerüst Passanten und Anwohner vor herabstürzenden Fassadenteilen.

Update: Sonntag, 14. Februar 2021, 20 Uhr

