Schock für die Belegschaft: Die „Galeria Karstadt Kaufhof“-Filiale an der Kunststraße gehört zu den Häusern, die der Mutterkonzern schließen will. Foto: Gerold

Von Olivia Kaiser und Alexander Albrecht

Mannheim. Wäre es nicht so traurig, man könnte schmunzeln über die vielen älteren wie jüngeren Menschen, die am Freitag zur besten Einkaufszeit hastig ihre Masken aufsetzen – und an den gläsernen Eingangstüren gnadenlos scheitern. Was auf den ersten Blick nach einem Streich aus "Verstehen Sie Spaß?" aussieht, ist bitterer Ernst. Die "Galeria Karstadt Kaufhof"-Filiale an der Kunststraße hat bereits um 14 Uhr zugemacht – und wird an diesem Tag nicht mehr öffnen. Denn sie gehört zu den 62 Standorten in Deutschland, die von der Kaufhauskette geschlossen werden. Am 31. Oktober ist Schluss.

Ein harter Schlag für die Beschäftigten, die an diesem Nachmittag über die Pläne der Firmenleitung unterrichtet werden. Beinahe niedlich wirken die leicht zu übersehenden, DIN-A4-kleinen Tafeln mit dem Hinweis an die "lieben Kunden", dass "wir leider aus organisatorischen Gründen unsere Filiale nicht öffnen können". Manch einer der insgesamt 75 Mitarbeiter, die kurz vor 14 Uhr noch murmelnd vor dem Kaufhaus stehen und nervös an Zigaretten ziehen, hat das Aus bereits kommen sehen. Die Rede ist von Umsatzeinbrüchen infolge der Corona-Krise und der Online-Konkurrenz.

Der zweite Satz auf den Hinweisschildern muss vor diesem Hintergrund für das real existierende Personal zynisch klingen, dokumentiert aber auch den Wandel in der Einkaufswelt. An die Kundschaft gerichtet heißt es da: "Unsere Auswahl, unsere Angebote und unsere Aktionen finden Sie jederzeit auf Galeria.de". Es hätte auch heißen können: "Besuchen Sie doch unsere Filiale am Paradeplatz." Aber dort versammeln sich zur gleichen Zeit ebenfalls die Mitarbeiter. Mit dem Unterschied, dass sie wohl größtenteils nicht um ihre Jobs fürchten müssen. Der Standort bleibt.

Über die Nachricht, dass die Filiale in P 1 erhalten bleibt, kann sich Sabine Möller jedoch nicht wirklich freuen. Zu aufgebracht ist die bei Verdi Rhein-Neckar für den Handel zuständige Gewerkschaftssekretärin: "Ich bin entsetzt. Mitarbeiter, die 30 oder sogar 40 Jahre für den Konzern tätig waren, stehen vor dem Nichts", erklärt sie. Weder die Geschäftsleitung noch der Betriebsrat der N 7-Filiale hätten im Vorfeld von der Schließung gewusst.

Erst am Freitag seien sie in einer Telefonkonferenz über das Aus benachrichtigt worden. Gründe, warum es gerade das Haus an der Kunststraße trifft, habe die Konzernspitze nicht genannt. "So ein Umgang ist das Letzte", kritisiert Möller die Kommunikationspolitik des Warenhauskonzerns. "Das ist ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen, da hängen schließlich Existenzen dran."

Die drohende Schließung von "Galeria Karstadt Kaufhof"-Filialen geisterte bereits vor Monaten erstmals durch die Presse – ein enormer psychischer Druck für die Mitarbeiter, die bis Freitag im Unklaren gelassen wurden. "Man hofft natürlich bis zuletzt, dass es einen nicht trifft", weiß Möller. "Diesen Schock müssen die Mitarbeiter erst einmal verdauen." Doch kampflos werde man die Schließung der Filiale an der Kunststraße nicht hinnehmen, verspricht sie.

Das sieht auch Peter Kurz so. Wie die Pressestelle des Rathauses mitteilt, habe sich der Mannheimer Oberbürgermeister mit dem Unternehmen in Verbindung gesetzt und sich für den Verbleib des Doppelstandorts eingesetzt. "Die Schließung trifft die Mitarbeiter, die Kundschaft aber auch unsere Innenstadt selbst", wird Kurz in einer Stellungnahme zitiert. "Deshalb erwarten wir, dass das Unternehmen nicht nur Verantwortung für die betroffenen Mitarbeiter übernimmt."

Man werde den Eigentümer der Immobilie außerdem auffordern, ein nachhaltiges Folgenutzungskonzept für die Immobilie vorzulegen, welches die Attraktivität der Innenstadt und der Kunststraße als Einkaufsstandort stärken soll. "Das ist ein großer Verlust für die Innenstadt", kommentiert Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim City. Überrascht hat ihn die Entscheidung jedoch nicht. Zwei Kaufhäuser mit nahezu dem gleichen Sortiment seien in der Innenstadt zu viel. "Nichtsdestotrotz ist es natürlich überaus bedauerlich für die Mitarbeiter", betont er. Immer wieder sei in den vergangenen Jahren davon die Rede gewesen, den Standort N 7 zu schließen, weiß Pauels. Deshalb habe er damit gerechnet, dass die Filiale wohl dem Streichkonzert zum Opfer fallen und das Stammhaus am Paradeplatz offen bleiben würde.

"Das ist allerdings sehr renovierungsbedürftig", gibt er zu bedenken. "Da muss unbedingt etwas passieren, damit die Attraktivität des Standorts gewahrt bleibt." Der Chef der Werbegemeinschaft bedauert aber auch einen drohenden Leerstand mitten in der City – zumal sich genau dort früher das Mannheimer Kaufhaus Vetter befand. "Es ist also ein Standort mit Tradition", betont Lutz Pauels.

An der Kunststraße machen sich indes Verwunderung und Frust breit. Viele Kunden sind kalt erwischt worden, andere haben lediglich "was im Radio" gehört. Alle schätzen jedoch das Angebot, das Vollsortiment von der belgischen Schokolade bis zum Bikini. Der junge chinesische Student Tian dreht enttäuscht ab. Er habe sich eigentlich für das Wochenende mit Reisnudeln aus dem "Asia-Shop" im Untergeschoss eindecken wollen. Er wird sich eine Alternative suchen müssen.

Beim Abschied fällt der Blick in die Schaufenster. Einige davon wirken nicht eben einladend und eher schmucklos, so wie die vielen Puppen mit den weißen T-Shirts. Aus der Zeit gefallen erscheint das mächtige Gebäude, lediglich die große Eckverglasung, die die Passanten auch in die oberen Stockwerke blicken lässt, ist auf einem moderneren Stand.

Viele Transparente mit Rabattaktionen versperren die Sicht ins Erdgeschoss. In absehbarer Zeiten winken den Verbrauchern noch mehr Schnäppchen – dann muss alles raus. Und es stirbt ein bedeutendes Stück Mannheimer Einkaufsgeschichte. Was danach kommt, steht in den Sternen.