Mannheim. (pr) Am Samstagnachmittag gegen 14.10 Uhr wurde am Friedrichsring, in Höhe der Ifflandstraße/Jobcenter, ein Fußgänger von einer Straßenbahn erfasst und zu Boden geschleudert. Offenbar hatte der Mann das Rotlicht am dortigen Übergang missachtet.

Er wurde von einer Straßenbahn der Linie 2, die in Richtung Neckarstadt unterwegs war, erfasst. Der Mann kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.