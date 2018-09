Auch nach möglichen Wechseln in der Führungsebene soll der Restrukturierungsprozess in der Uniklinik weitergehen. Foto: vaf

Von Alexander Albrecht

Mannheim. Noch ist nichts entschieden und unterschrieben - aber es deutet vieles darauf hin, dass die Mannheimer Uniklinik ihre aktuelle Doppelspitze verliert. Prof. Frederik Wenz, Ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) und Geschäftsführer des Hauses, steht vor einem Wechsel nach Freiburg. Den für den kaufmännischen Bereich zuständigen Co-Geschäftsführer Freddy Bergmann zieht es nach Frankfurt.

Wenz führte am Montagabend Gespräche mit den Chefärzten am Freiburger Universitätsklinikum. Der hoch angesehene Radiologe ist in dem 1600-Betten-Haus als Leitender Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender im Gespräch. Oder einfacher formuliert: als alleiniger Klinikchef. Eine Doppelspitze oder einen Geschäftsführerposten gibt es dort nicht.

Ein Freiburger Sprecher sagte auf Anfrage, dass der Aufsichtsrat nach dem Gespräch "zeitnah" tagen und über die Besetzung der Führungsposition entscheiden will. Der Job im Breisgau ist finanziell lukrativ: Nach RNZ-Informationen verdient der Leitende Ärztliche Direktor zwischen 450.000 und 500.000 Euro im Jahr.

Prof. Frederik Wenz verlässt die UMM offenbar gen Freiburg. Foto: vaf

Wenz (52) könnte in Freiburg den 78-jährigen Prof. Jörg Rüdiger Siewert beerben. Der einstige Chirurg ist in der Region kein Unbekannter: Von Juli 2007 bis November 2011 war er Ärztlicher Direktor des Heidelberger Uniklinikums.

Wenz verbindet aber auch eine persönliche Erfahrung mit Freiburg, wie er in einer Mitteilung an die Mannheimer Mitarbeiter schrieb, die der RNZ vorliegt. Als Jugendlicher habe er eine längere Zeit in dem Krankenhaus verbracht - und sich nach dieser Erfahrung für ein Medizinstudium und eine Klinikkarriere entschieden.

Wenz bildete nach dem Hygieneskandal im Mannheimer Uniklinikum und dem Abgang des Geschäftsführers Alfred Dänzer zunächst gemeinsam mit dem Kaufmann Jörg Blattmann die Doppelspitze. Blattmann war vor wenigen Monaten zurückgetreten, nachdem Kritik an ihm laut geworden war. So soll der Restrukturierungsprozess in dem finanziell angeschlagenen Krankenhaus nicht so schnell wie vom Aufsichtsrat erhofft vonstatten gegangen sein.

Blattmanns kommissarischer Nachfolger: Freddy Bergmann, bis dato Leiter der Abteilung für Finanzen und Unternehmensentwicklung. Wie Wenz und er in der internen Hauspost schreiben, habe der Aufsichtsrat im Mai einen Berater mit einem Gutachten "zur Überprüfung der Struktur" der Klinikspitze beauftragt.

Danach soll es auch weiterhin einen kaufmännischen und einen - künftig hauptamtlichen - medizinischen Geschäftsführer geben. Wegen "anderer beruflicher Optionen" in der Nähe seines Heimatorts bat Bergmann den Aufsichtsrat darum, seinen Posten zunächst "bis auf Weiteres" zu begleiten.

Inzwischen ist klar, was er damit meinte. Bergmann, der bei Frankfurt wohnt, hat sich als Kaufmännischer Direktor am Universitätsklinikum der Mainmetropole beworben. Ihm werden dort nach RNZ-Informationen auch gute Chancen eingeräumt.

Zugleich kündigten er und Wenz in der Mitteilung an, dass auch nach "möglichen Wechseln" in der Geschäftsführung das Mannheimer Klinikum den eingeschlagenen Weg zur "nachhaltigen Restrukturierung" mit Nachdruck weiter verfolgen werde.

So habe man sich vorgenommen, das Jahr 2019 mit einem deutlich niedrigeren Minus abzuschließen. Für 2020 werde eine "schwarze Null" angepeilt, hatte der Aufsichtsratschef und Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz vor einigen Wochen im RNZ-Interview gesagt.