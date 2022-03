Von Marco Partner

Mannheim. Bierflaschen, Plastikverpackungen und jede Menge Zigarettenstummel: Eine Säuberungsaktion am Stephanienufer fördert den unachtsam liegen gelassenen Müll von "Naturbesuchern" zutage. Mit den Surfridern Baden-Pfalz und der Klimaschutzagentur hat der Stadtraumservice Mannheim am Samstag zum großen Clean-Up aufgerufen – und über 60 Bürgerinnen und Bürgerbeteiligten sich am Frühjahrsputz. Mit Handschuhen und Zangen bewaffnet, liefen sie die Rheinterrassen und das steinige Ufer entlang und füllten die Müllsäcke. Neben Corona-Masken und Plastikgabeln gab es auch manch kuriosen Fund.

Während andere Picknickdecken und Campingstühle ausbreiten, um die Sonne zu genießen, lesen sie den Müll auf. Wie Florian Karlein aus Heppenheim. "Mein ältester Sohn ist in der Schule gerade tief in Umweltthemen drin", sagt der 38-Jährige. Keine zwei Meter müssen sie gehen, schon werden sie fündig: Kronkorken, Papierfetzen und eine kleine Wodkaflasche entdeckt der neunjährige Niklas am Rheinufer. Als zwischen den Steinen auch grüne Glasscherben durchschimmern, gehen lieber die Erwachsenen ran.

Sabine Müller aus Weinheim hat schon Erfahrung mit dem Aufpicken des Abfalls von anderen. Mit ihrer Hündin Paula wird mancher Spaziergang zur spontanen Säuberungsaktion. Auch in Frankfurt hat sie schon an Reinigungsaktionen teilgenommen. "Angefangen hat es mit veganer Ernährung, dann habe ich mir über Plastik und Verpackungen Gedanken gemacht. So kam eins zum anderen: Klima, Müll, Tierwohl, letztlich greifen die Themen ineinander", erklärt sie ihre Motivation. Weit kommen die Weinheimerin und ihre Hündin nicht. Auf einem Wiesenstück haben sich unendlich viele Konfetti-Herzen festgesetzt.

Es hat fast etwas von einer verfrühten Ostereiersuche. Nur, dass man sich über die Fundstücke nicht gerade freut. Susanne aus Ilvesheim konzentriert sich zunächst auf Kippen. Jetzt sieht auch sie nur noch rote Herzen. "Mich ärgert es schon lange, aber ich habe mich immer nur passiv geärgert", nennt die den Grund für ihre Teilnahme. Auch Lydia Rosova, die um die Ecke im Lindenhof wohnt, packt mit an. "Ich laufe jeden Tag hier vorbei und finde es oft einen traurigen Anblick. Schließlich kann Mikroplastik daraus werden und das Ganze in den Mägen von Vögeln oder Fischen gelangen", weiß sie.

Jeden Monat führen die Surfrider Baden-Pfalz deshalb Reinigungsaktionen in Wassernähe durch. "Am Vogelstangsee oder in der Neckarstadt-West finden wir noch deutlich mehr", sagt Gründungsmitglied Uwe Franken. Bereits Mitte der 1980er-Jahre setzte sich eine Surfer-Gruppe aus Malibu für den Schutz von Küsten und Gewässern ein. Daraus erwuchs eine weltweite Organisation, 2019 wurde eine vor allem in Mannheim aktive Regionalgruppe gebildet, die auch schon die Heidelberger Neckarwiese oder den Otterstädter Altrhein nach Müll durchkämmte.

Normalerweise werden die Clean-Ups mit sportlichen Aktivitäten wie Schnupperkurse im Stand-up-Paddeln verbunden. "Aber der Rhein fließt zu schnell, das wäre für Ungeübte zu heftig", erklärt Franken, warum man diesmal auf die kleine Wasser-Show verzichtet. Doch auch abseits des Sports wird viel geboten: Einen E-Scooter, eine antike Nähmaschine, Computer-Tastaturen, Bildschirme, Auto- und auch Lkw-Reifen hat man schon aus dem Gewässer gefischt. Diesmal zählen eine Dartscheibe, ein Golfball und ein Dildo zu den kuriosesten Funden an Land.

Seit der Corona-Pandemie habe der Müll in den Freizeitgebieten zugenommen. Einweghandschuhe, FFP2- und OP-Masken, Fast-Food-Verpackungen von der Pizzaschachtel bis zur Döner-Alufolie: "Parkbänke und Parkplätze haben sich zu Hotspots entwickelt. Und obwohl Restaurants und auch manche Clubs wieder geöffnet haben, ist es nicht unbedingt besser geworden", stellt Franken fest.

Das sieht Markus Roeingh ganz ähnlich. "Es ist im Trend, sich essen mitzunehmen und draußen zu picknicken. Leider wird oft die Verpackung liegengelassen", sagt der Leiter des Stadtraumservice. 150 Mitarbeiter zählt der Eigenbetrieb. "Müll zu beseitigen ist unser permanenter Auftrag, aber eigentlich ist es eine stadtgesellschaftliche Aufgabe", ist er froh, dass Initiativen wie die Surfrider und die Klimaschutzagentur einen leichten Zugang für das Umweltbewusstsein schaffen.