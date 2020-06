Beim Waschen, Schneiden und Färben sind Mundschutz-Bänder oft im Weg. Also hat Kim Betzold (l.) eine Maske mit Klebstreifen entworfen und dafür auch einen Produzenten in der Region gefunden. Foto: Gerold

Von Heike Warlich-Zink

Mannheim.Weniger ist bekanntlich manchmal mehr. Und weil bei Haarwäsche, Schneiden und Färben im Friseursalon die üblichen Gummi- oder Stoffbänder des Mund-Nasen-Schutzes hinter den Ohren nur im Weg sind, wollte Kim Betzold den Kunden mit Wiedereröffnung seines Salons in Mannheim selbstklebenden Mundschutz anbieten. "Ich war überzeugt, dass es so etwas schon gibt, und ich es einfach nur bestellen muss", so der Friseurmeister aus Mannheim. Eine Fehleinschätzung. Nachdem der 41-Jährige nach vier Tagen Recherche im Internet immer noch nicht fündig geworden war, schritt er selbst zur Tat.

"Ich wusste, was ich wollte, aber natürlich bin ich kein Produktentwickler", berichtet er von der gar nicht so einfachen Suche nach einem Hersteller, der das Ganze mit ihm umsetzen würde. Nicht, das bekannte deutsche Entwickler und Produzenten von Hygieneprodukten kein Interesse gehabt hätten. Doch diese Konzerne müssen derzeit große staatliche Aufträge abarbeiten und haben keine Kapazitäten frei, sich mit dieser doch sehr speziellen Variante einer Alltagsmaske zu befassen. Umso erfreuter war Betzold, als die Firma Somaritec mit ihm Kontakt aufnahm.

Eigentlich auf den Bau von Geräten, Anlagen und Sondermaschinen im Bereich der Ultraschallschweiß- und Nähautomation spezialisiert, hat das Unternehmen mit Sitz im südhessischen Wald-Michelbach im Odenwald mittlerweile auch Einwegmasken in verschiedenen Ausführungen im Portfolio und zeigte Interesse an dem Nischenprodukt, das ohne Haltebänder dennoch optimale Sicherheit gewährleisten sollte.

"Das, was wir gemeinsam entwickelt haben, hat von der Optik nichts mehr mit meinem ersten Design zu tun", berichtet Betzold. Die Form sei eine andere, Tragekomfort und Schutz dadurch optimiert worden. Durch seine Vorwölbung und den Einsatz eines dünneren Vlieses lässt das finale Model mehr Freiheit im Nasenbereich, wodurch dem Träger das Atmen leichter fällt.

"In der Maske steckt ganz viel Handarbeit", erzählt der Friseurmeister und spricht von einer interessanten Erfahrung, die er als Erfinder habe machen dürfen. "Ich habe Dinge gelernt, mit denen ich mich vorher noch nicht einmal ansatzweise befasst habe", sagt er. Beispielsweise, dass er seine Erfindung in Deutschland als Gebrauchsmuster relativ kurzfristig eintragen kann. Will er sie weltweit schützen, muss er dafür jedoch ein Patent anmelden. Beides hat Betzold mit Hilfe eines befreundeten Patentanwaltes mittlerweile getan.

Ebenso wichtig wie die optimale Form war die Suche nach Materialien, die bedenkenlos eingesetzt werden können. "Deshalb war es mir auch so wichtig, vor Ort zu produzieren", erklärt der Erfinder. Im Ergebnis schützen nun zwei medizinisch getestete und hypoallergene Klebebänder an den Seitenrändern den Mund- und Nasenbereich genau wie bei einer herkömmlichen Schutzmaske. Der Konturen- und Ohrenbereich bleibt jedoch frei.

Nach der Reinigung und Desinfektion der Hände legt der Kunde die Einmalmaske selbst an, indem er die Klebefolien abzieht und das Ganze im Gesicht fixiert. Anschließend passt er Ober- und Unterkante der Maske händisch an. "Ein Verrutschen ist ausgeschlossen. Die Klebebänder sorgen für eine sichere Fixierung", erklärt Betzold.

Andere Branchen sind mittlerweile bereits auf den Selbstklebe-Mundschutz aufmerksam geworden. Denn auch Optiker und Hörgeräteakustiker kämpfen mit den üblichen Alltagsmasken. Im schlimmsten Fall können die Haltebänder das korrekte Ergebnis eines Sehtests oder einer Geräteeinstellung verfälschen, und es muss nachgebessert werden. Die Frage, ob er künftig das Fach wechseln und als Erfinder durchstarten will, verneint Betzold jedoch. "Das war wirklich eine spannende Zeit, aber meine Idee ist der Situation geschuldet. Ich bin zufrieden, dass wir eine komfortable Lösung gefunden haben, die zugleich den notwendigen Hygienevorschriften für Kunden und Mitarbeiter entspricht. Aber ich bin auch froh, wenn irgendwann alles vorbei ist", sagt Betzold.

Info: www.klebemundschutz.de