Mannheim-Friedrichsfeld. (pri/mare) Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmorgen auf der Verbindungsstraße zwischen der Friedrichsfelder Straße und der Schwabenstraße ereignet. Ersten Informationen zufolge prallte dort ein Peugeot frontal in die Beifahrerseite eines BMW.

Wie es genau zu dem Unfall kam und ob es Verletzte gibt, ist bisher nicht bekannt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie wurden abgeschleppt. Am 26. September hatte sich an derselben Stelle ein Auto auf nasser Fahrbahn überschlagen.

Weitere Informationen folgen ...