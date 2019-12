Mannheim. (hwz) Das Frauen-Nachttaxi kommt bei den Mannheimerinnen an. So gut, dass die vom Gemeinderat bereitgestellten Mittel in Höhe von 25.000 Euro bereits Mitte November ausgeschöpft waren. Um die Finanzierung des neuen Angebots bis Jahresende zu sichern, berät der Hauptausschuss in seiner Sitzung am Dienstag darüber, ob weitere 50.000 Euro aus Mitteln des OB-Dezernats zugeschossen werden. Die Finanzierung des Frauentaxis in den Jahren 2020 und 2021 ist Thema bei den Etatberatungen für den Doppelhaushalt.

Bei der ursprünglichen Kalkulation war man von 3000 Fahrten bis zum Jahresende ausgegangen. Ein erster Zwischenbericht liegt nun vor. Darin nennt Zahra Deilami, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, die mit ihrem Team das Konzept speziell für Mannheim erarbeitet hat, folgende Zahlen: Seit dem Start des Frauen-Nachttaxis am 1. September wurden bis 18. November 5348 Fahrten von über 6000 Frauen in Anspruch genommen. Die Mehrheit dieser Fahrten fand innerhalb des Stadtgebiets statt. Nur etwa 100 Mal ging es über die Stadtgrenze hinaus. „Das Frauen-Nachttaxi wird vor allem am Wochenende in der Nacht genutzt“, stellt Deilami fest.

Wolfgang Hazemann, Geschäftsführender Vorstand der Taxizentrale Mannheim, nennt ein Beispiel: Demnach wurden am ersten Novemberwochenende von Freitag auf Samstag zwischen 22 und 6 Uhr 207 Fahrten notiert. Samstag auf Sonntag war das Frauen-Nachttaxi 117 Mal, Sonntag auf Montag 150 Mal im Einsatz. Doch auch unter der Woche wird das Angebot laut Hazemann regelmäßig genutzt und hat sich zwischen 49 und 58 Fahrten pro Tag eingependelt. 120 Taxifahrer hatten sich freiwillig zum Projektstart am 1. September gemeldet. Hazemann bestätigt, dass diese Zahl konstant geblieben ist.

Personenbezogene Daten über die Nutzerinnen werden nicht erhoben. Daher kann Zahra Deilami zur Altersstruktur der Frauen auch keine verbindliche Auskunft geben. Eindeutig nachweisbar ist hingegen, dass das Frauen-Nachttaxi in den allermeisten Fällen direkt bei der Taxizentrale bestellt wird. Weitaus weniger genutzt wird die Möglichkeit, ein entsprechend gekennzeichnetes Taxi heranzuwinken und zuzusteigen. Im Voraus für eine feste Uhrzeit bestellt wird laut Hazemann nur ganz selten.

In Mannheim gilt das Angebot für jede Frau, die sich in der Quadratestadt aufhält, der Wohnsitz und das Fahrziel sind nicht ausschlaggebend. Das Frauen-Nachttaxi kann somit generationsübergreifend von allen Frauen und Mädchen ab 14 Jahren, die ohne männliche Begleitung über 14 Jahre in der Quadratestadt unterwegs sind, in Anspruch genommen werden.

Wirklich einzige Voraussetzung ist, dass bei der Bestellung ausdrücklich ein Frauennachttaxi angefordert werden muss. Die jeweilige Fahrt wird über Taxameter dokumentiert und am Ende der angezeigte Fahrpreis abzüglich sieben Euro kassiert. Wichtig zu wissen: Dieser Zuschuss gilt pro Fahrt unabhängig von der Personenzahl.