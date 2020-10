Mannheim. (pol/mare) Eine Frau ist am Samstag in Rheinau mit einem Küchenmesser auf einen Mann losgegangen und hat ihn am Arm verletzt. Das berichtet die Polizei.

Der 38-jährige Mann machte sich gegen 1.15 Uhr einer Streife der Verkehrspolizei bemerkbar, die gerade einen Schwertransport begleiteten. Diese verständigten umgehend den Rettungsdienst und zogen eine Streife des zuständigen Polizeireviers Mannheim-Neckarau hinzu.

Es stellte sich heraus, dass die beiden sich in der Wohnung der 43-jährigen Frau aufgehalten und gemeinsam Alkohol getrunken hatten. Dabei kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf die Frau ein Messer zur Hand nahm und dem 38-Jährigen eine Stichverletzung am rechten Oberarm zufügte.

Anschließend flüchtete der Verletzte aus der Wohnung. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die 43-jährige Frau wurde anschließend in ihrer Wohnung aufgesucht und vorläufig festgenommen. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder auf freien Fuß entlassen.