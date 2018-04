Mannheim. (jami) Es ist auf den ersten Blick vielleicht nur eine kleine Fotoausstellung. Doch hinter "Spuren" verbirgt sich jede Menge Mannheimer Geschichte, fotografiert von Amateur- und Profifotografen. Über 20 Exponate, die dem Betrachter deutlich machen, wie schnell und maßgeblich sich die Stadt Mannheim in bestimmten Bereichen verändert, gibt es bis 11. Mai im ersten Stock des Mannheimer Rathauses im Quadrat E 5 zu sehen. Sie thematisieren die Konversionsfläche und zeigen sie noch einmal im verlassenen Ursprungszustand.

Solche Eindrücke der ehemaligen Mannheimer Kasernen wird man im echten Leben nie wieder sehen. Ein kaputter Fußball, Armeestiefel die in einem Baum hängen, ein Wachturm, Badezimmer, Kasernengebäude, Hydranten oder Eisenbahnsignalanlagen - es sind alles Hinterlassenschaften der US-Soldaten. Oder eben Spuren, wie es Fotograf Gerhard Heckmann, der Initiator der Ausstellung, nennt. Doch es seien keine Spuren eines Kampfes. "Es sind Spuren des Lebens." Eines Lebens hinter Stacheldraht und Mauern.

Vor ein paar Jahren hatten einige Fotografen aus dem Rhein-Neckar-Raum die Möglichkeit, die verlassenen Kasernen zu besuchen und dort zu fotografieren. Daraus entstand eine beachtliche Sammlung an Fotos, aus denen nun eine Jury über 20 für die Ausstellung "Spuren" ausgewählt hat. "Doch es sind nicht einfach nur Fotografien", sagte Heckmann. Die Fotos seien nicht einfach geknipst, sondern liebevoll in Szene gesetzt.

Die Bilder wandelten sich zu historischen Dokumenten, denn die Flächen, auf denen sie entstanden sind, gibt es heute so nicht mehr. Die Turley Barracks haben sich beispielsweise bereits zu einem Wohngebiet gewandelt, das Benjamin Franklin Village ist gerade im Entstehungsstadium. Vieles wird auf den Konversionsgeländen abgerissen oder ist schon seit geraumer Zeit verschwunden. Neues entsteht und verdeckt das langjährige Dasein der US-Armee, die das Mannheimer Erscheinungsbild deutlich prägten.

Für die Fotografen war es damals eine Herausforderung, erklärte Christoph M. Kleinert. Der Pfälzer aus Dannstadt-Schauernheim erfuhr über Gerhard Heckmann vom möglichen Zutritt und machte sich mit ihm auf den Weg durch die Kasernen. Drei seiner Bilder gibt es nun im Rathaus zu sehen. "Wir fanden ein gebrauchtes, aber dennoch unberührtes Gelände vor", erinnert sich Kleinert noch genau an die Ausflüge auf die gerade erst von den Soldaten verlassenen Gelände. Kleinert versuchte, in seinen Aufnahmen nicht nur die Friedlichkeit des jeweiligen Orts darzustellen, sondern auch - mit gezielter fotografischer Dramatik - ein gewisses Gefahrenpotenzial, das von ihnen ausging. "Man wusste zum Beispiel nicht, ob der Boden kontaminiert war oder was sich alles in den Kellern befand", erläuterte er.

Jeder, der elf Fotografen erzählt die Geschichte der Konversionsfläche aus seiner eigenen Sicht. Die einen wählten das Stilmittel der Schwarz-Weiß-Fotografie, andere suchten das Farbenspiel, wieder andere das Verspielte. Allen gemeinsam ist, dass sie ein ganz bestimmtes Gefühl transportieren, das beim Betrachten entsteht, selbst, wenn man die Kasernen nie von innen gesehen hat. Dieses Gefühl stelle sich jedoch beim heutigen Besuch der Flächen nicht mehr ein, so Fotograf Kleinert, der das selbst erlebte. "Wir waren eine Woche, nachdem die Spinelli Barracks zur Flüchtlingsunterkunft wurden, wieder dort. Es war ganz anders", sagte er. Und Gerhard Heckmann fügte hinzu: "Es hat sich so viel verändert in Mannheim, und die Bilder stehen für die Veränderung dieser Stadt."

Info: Einige der ausgestellten Aufnahmen sind im Bildband "Die Turley Barracks in Mannheim" zu sehen, den es unter anderem als E-Ausgabe bei www.epubli.de oder im Buchhandel zu kaufen gibt.