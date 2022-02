Teilnehmer sorgten sich um die Menschen in dem angegriffenen Land. Foto: Gerold

Mannheim. (alb) Rund 250 Menschen haben am Donnerstagabend auf dem Paradeplatz gegen die russische Invasion in der Ukraine demonstriert. Die Bundestagsabgeordneten Isabel Cademartori (SPD) und Konrad Stockmeier (FDP) verurteilten in ihren Reden den Angriff ebenso wie die Landtagsabgeordnete Elke Zimmer von den Grünen. Die drei Parteien, die Seebrücke Mannheim und Klimaschutzaktivisten hatten gemeinsam und kurzfristig zu der Kundgebung aufgerufen.

Spontan gesellten sich auch in Mannheim lebende Ukrainer dazu, manche davon mit Fahnen ihres Heimatlandes. Sie ergriffen ebenfalls das Wort und schilderten in emotionalen Beiträgen Sorgen um ihre Familien und Freunde. Ein Redner ging davon aus, dass es der russische Präsident Wladimir Putin nicht bei der Eroberung der Ukraine belassen würde, sondern auch Polen und die baltischen Staaten im Visier habe.

Auf dem Toulonplatz gibt es an diesem Freitagabend um 18 Uhr eine weitere Kundgebung. Organisiert wird sie unter anderem wieder von den Grünen. Ein Bürgermeister aus der Ukraine soll zugeschaltet werden und zu den Teilnehmern sprechen.