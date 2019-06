Mannheim. (pol/pri/rl) Zu einem Unfall in der Diedesfelder Straße kam es am Mittwochnachmittag. Laut Polizeibericht waren zwei ältere Frauen gegen 14.20 Uhr in einem Fiat Panda in Richtung Bäcklerstraße unterwegs.

Der Fiat streifte zunächst einen am Straßenrand geparkten Wagen. Danach steuert die Fahrerin gegen, wodurch der Fiat gegen einen B-Klasse-Mercedes prallte, der auf der anderen Straßenseite geparkt hatte. Dabei kippte der Fiat auf die Fahrerseite.

Die beiden verletzten Frauen wurden von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug über Windschutzscheibe und Heckklappe befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Danach kamen sie per Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 20.000 Euro.