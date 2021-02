Von Heike Warlich-Zink

Bereits im Juni hatte die Karnevalskommission Mannheim (KKM) aufgrund von Corona die Saalfasnacht abgesagt. Schweren Herzens und in der Hoffnung, dass es zumindest mit der großen Freiluftveranstaltung, dem gemeinsamen Fasnachtsumzug mit Ludwigshafen, etwas werden könnte. Doch Mitte November wurde auch dieser Termin zu den Akten gelegt. Einen bunten Gaudiwurm durch die Quadrate wird es in diesem Jahr ebenso wenig geben wie den von Event & Promotion veranstalteten Fasnachtsmarkt in der City. Aber komplett lahm legen lassen sich die Kurpfälzer Narren nicht. Sie haben sich erfolgreich ans Netzwerken gemacht – und werden närrisch im Netz.

Am "Schmutzigen Donnerstag", 11. Februar, schickt das Rhein-Neckar-Theater (RNT) unter dem Motto "Humba Humba RNT" eine kunterbunte Fasnachtshow live und "fer umme" in die Wohnzimmer. "Jahrelang haben wir die Fasnachtsvereine mit künstlerischem Inhalt unterstützt. Jetzt unterstützen sie uns bei diesem aufwendigen und kostenintensiven Projekt mit Tanzmariechen, Büttenrednern, Gesangsbeiträgen und Grußworten", freut sich Intendant Markus Beisel, der in der Rolle von Céline Bouvier, "Mannheims Miststück und erklärter Faschingsnase", durch den Abend führen wird. Die hauseigenen "Schlagertanten" nehmen sich dem Thema Fastnacht musikalisch und komödiantisch an.

"Wir haben nach neuen Formaten gesucht, und diese auch gefunden", berichtet Oliver Althausen. Der Ex-Stadtprinz und Vizepräsident der Carnevalgesellschaft Feuerio ist Ideengeber dessen, was am Fasnachtswochenende über die Bildschirme flimmern wird: "Best of Mannemer Fasnacht" – eine Prunksitzung frei Haus. Gestemmt nicht von einem Verein allein, sondern nach dem Vorbild der Bürgersitzung, die Althausen alljährlich im Mannheimer Oststadttheater moderiert. Die Zuschauer daheim dürfen sich auf zweieinhalb Stunden Programm freuen. Keine "ollen Kamellen" oder ein Zusammenschnitt vergangener Sitzungen etwa. Denn das Programm wird frisch und extra für diesen Anlass am 6. Februar im neuen RNF-Studio aufgezeichnet. Der Feuerio, unter dessen Gesamtregie diese coronagerechte Fernsehsitzung läuft, ist auch für das Bühnenbild verantwortlich, das Technikminister Michael Baake und sein Team eigens für diesen Anlass bauen. "Einen Elferrat wird es natürlich ebenso wenig geben wie Ordenstausch mit Küsschen", so Althausen.

Auch Schau- und Gardetänze sind aufgrund der Personenzahl und nicht einzuhaltender Abstände tabu. Aber ungeachtet dessen, hat sich vieles gefunden, das funktioniert, sodass Feuerio-Kultusminister Michael Witt ein abwechslungsreiches Programm zusammenstellen konnte. "Schon allein die Aufzeichnung eine große Herausforderung und nimmt viel Zeit in Anspruch", sagt Althausen. Für die Auftretenden sind bestimmte Zeitfenster vorgesehen, und sie müssen sich in der vorher festgelegten Reihenfolge im Studio einfinden.

Alle 24 der KKM angehörenden Vereine waren im Vorfeld angeschrieben worden. "Viele haben sich spontan mit Ideen gemeldet", berichtet Althausen. Darüber hinaus fanden sich Akteure von außerhalb, wie Franz Kain, Mundart-Kabarettist und Mitglied der Weinheimer "Spitzklicker". Aus Heidelberg kommt kein Geringerer als "Perkeo" Thomas Barth, aus Mannheim geht mit Thomas Friedl von der "Fröhlich Pfalz" sogar ein echter Kurfürst in die Bütt. Für Klamauk und Kokolores wollen Horst "Hotte" Siegholt und Peter "Pit" Karg als "Herr Filsbacher und Dr. Fred von der Flachzange" sorgen. Mit dem Feudenheimer "Lallehaag", den "Schlabbdeweln" aus Friedrichsfeld, den Neckarauer "Pilwe", den "Stichlern" aus Sandhofen oder Irmi Benz für die "Frauen Fasnacht Feudenheim" sind die Karnevalsvereine aus den Stadtteilen ebenfalls gut vertreten. Joachim Schäfer und Wörner Cocktail setzen musikalische Akzente.

Naro Vitale, als Naro I. mit Lieblichkeit Maren-Michelle I. pandemiebedingt als Prinzenpaar nicht abgelöst, tritt als Sänger in Erscheinung. Als weiteren Gesangsbeitrag schickt der Feuerio seine "Drei Prinzen" ins Rennen, stellt mit Präsident Bodo Tschierschke und Vize Stefan Hoock die Moderatoren und übernimmt die Produktionskosten im mittleren vierstelligen Bereich. Umgelegt auf die Vereine wird nichts. Im Gegenzug treten die Akteure ohne Gage auf. "Wir sind noch am Überlegen, wie wir das Ganze querfinanzieren", so Oliver Althausen. Beim privaten Rhein-Neckar-Theater setzt man auf die Spendenbereitschaft der Zuschauer.

Info: "Humba Humba RNT": 11. Februar, 20 Uhr, Live-Stream unter https://youtu.be/0cLp3QY5JL4. Fernsehsitzung Feuerio: 13. Februar, 20.15 Uhr, und 14. Februar, 13 Uhr im Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF)