Von Willi Berg

Mannheim. Die Tat liegt fast 23 Jahre zurück. Im Januar 1997 hatten Gangster einen Geldtransporter auf der A 5 überfallen und dabei mehr als 836 000 DM erbeutet. Jetzt hat das Mannheimer Landgericht einen der Täter zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Strafkammer befand den 52-jährigen Kroaten des schweren Raubes für schuldig.

Der wegen mehrerer Überfälle in seiner Heimat vorbestrafte Mann hatte in dem Prozess ein Geständnis abgelegt. Ein 53-jähriger Mitangeklagter aus Bosnien-Herzegowina wurde freigesprochen. Ihm war eine Beteiligung nicht mit Sicherheit nachzuweisen. Der filmreife Coup am Abend des 23. Januar 1997 hatte damals für großes Aufsehen gesorgt.

Zuvor hatten die Ganoven den Geldtransporter einer Mannheimer Firma wochenlang ausgespäht. Am Tattag folgten sie dem Fahrzeug, darin befanden sich die Tageseinnahmen mehrerer Geschäfte. In der Autobahnausfahrt Schriesheim/Ladenburg bremsten sie den Transporter aus und zwangen den Fahrer anzuhalten.

Ein zweites Auto mit einem aufgesetzten Blaulicht stellte sich dahinter quer. Die maskierten Männer zwangen Fahrer und Beifahrer auszusteigen. Bedrohten sie mit einer Maschinenpistole, einer Pump-Gun, einem Revolver – und der Attrappe einer echt wirkenden Panzerfaust.

Danach sperrten sie die beiden in den Geldtransporter ein und flohen mit der Beute, die sie untereinander aufteilten. Zwei der Täter sind bereits vor längerer Zeit zu Haftstrafen verurteilt worden. Die beiden Angeklagten, die jetzt vor Gericht standen, konnten erst in diesem Jahr aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen werden.

Update: Freitag, 8. November 2019, 0 Uhr

