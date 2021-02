Mannheim. (pol/rl) Mehrere Fassadenteile eines Mehrfamilienhauses in der Innenstadt lösten sich am Samstagnachmittag und fielen auf den Gehweg und die Fressgasse (O7). Laut Polizeibericht sollen sich gegen 14 Uhr größtenteils Kacheln der Betongrundierung zwischen dem 4. und 5. Obergeschoss gelöst haben.

Die Fassandenstücke trafen auf dem Gehweg drei Personen, von denen zwei schwere Kopfverletzungen erlitten. Die Teile zerstörten zudem die Markise eines Restaurants im Erdgeschoss.

Nach der notärztlichen Versorgung kamen die Verletzten per Rettungswagen in Kliniken in Mannheim und Heidelberg. Der Gesundheitszustand der Schwerverletzten sei noch nicht bekannt, hieß es. Eine leichter verletzte 19-jährige Frau wurde noch am Samstag aus der Klinik entlassen. Sie hatte eine Kopfplatzwunde, Prellungen und Schürfwunden erlitten.

Insgesamt waren 70 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Außerdem waren 20 Sanitäter der Johanniter Unfallhilfe und das DRK mit drei Notärzten vor Ort. Das Technische Hilfswerk Ladenburg stellte einen Bausachverständigen, der die Fassade nach weiteren Gefahrenquellen untersuchte. Eine Fachfirma für Baustellenabsicherung wurde beauftragt, das Gebäude zu sichern.

Die Fressgasse bleibt bis zur Sicherung des Gebäudes ab der Zufahrt P7/Friedrichsring gesperrt. Die Absicherung der Gebäudefassade soll noch mindestens bis Sonntagmorgen dauern. Erst danach werde die Sperrung aufgehoben, hieß es.

Nach dem Vorfall kam es Samstagnachmittag zu erheblichen Staus auf dem Friedrichsring in Richtung Hauptbahnhof, die auch Auswirkungen zurück bis zum Luisenring hatten. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.

Zunächst war als Ursache angegeben worden, dass starker Wind die Ursache gewesen sein könnte, am Nachmittag jedoch hieß es jedoch die Ursache sei noch unbekannt.

Update: Samstag, 13. Februar 2021, 18.15 Uhr