Mannheim. (pol/mare) In Mannheim gehen Farbschmierer um. Wie die Polizei mitteilt, hat es hier nur schon zum fünften Mal Schmierereien geben. Und stets seien dabei verunglimpfende Motive gezeigt worden.

Die ersten Schmierereien wurden am 20. Mai in Neckarau in der Unterführung zur Angelstraße entdeckt. Das Motiv wurde offenbar mit einer Schablone aufgebracht. Danach wurde es dann auch am 26. Juni am Paul-Martin-Ufer in Neuostheim, am Fahrradweg 'Alte Riedbahnbrücke' und am Morgen des 27. Juni in der Hauptstraße 81-83 an der Rückseite des Edeka-Marktes in Feudenheim entdeckt.

Am Samstag wurde die Farbschmiererei zum fünften Mal entdeckt: Diesmal von Polizisten in der Röntgenstraße auf einem Kleidercontainer an der Zufahrt zum Parkplatz am Gasthaus "MaRuBa". Die Kosten der Reinigung und damit der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Info: Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Urhebern der Schmierereien geben können, bittet die Polizei, sich unter Telefon 0621/174-4444 zu melden.