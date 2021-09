Mannheim. (pol/rl) In Lebensgefahr war ein 38-Jähriger in der Nacht zum Samstag am Mannheimer Hauptbahnhof. Ein 38-Jähriger war auf Bahnsteig 2 auf die Plattform eines dort stehenden Güterzuges gestiegen, der bald darauf anfuhr. Gegen 1.55 Uhr bemerkten Bahnmitarbeiter den Mann und verständigten die Bundespolizei.

Als der Lokführer über den blinden Passagier informiert wurde, leitete er umgehend eine Schnellbremsung ein. Der Zug hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine Geschwindigkeit von etwa 50 km/h erreicht.

Die Bundespolizisten fanden den 38-Jährigen wenig später unverletzt im Gleisbereich und brachten ihn zur Wache.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Da bei ihm außerdem noch Drogen gefunden wurden, wird es auch eine Anzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln geben.

Info: Die Bundespolizei weist darauf hin, dass solche Aktionen lebensgefährlich sind: Die tödlichen Gefahren gehen dabei nicht nur vom Zugverkehr, sondern auch von Betriebsanlagen, wie stromführenden Teilen, Masten und anderer Infrastruktur aus.