Mannheim. (mün) Der Fahrlachtunnel in Mannheim ist am Freitagnachmittag gesperrt. Wie die Polizei auf Twitter mitteilt, gab es kurz nach 15 Uhr einen Brandalarm. Zudem seien die Ampeln dort an der Bundesstraße B36 ausgefallen. Die Polizei leitet den Verkehr um.

Die Feuerwehr Mannheim teilt mit, dass ihre Einsatzkräfte ein Feuer in einem Technikgebäude bekämpfen müssen. Deswegen wurde der Tunnel in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Auch Vertreter des Energieunternehmens MVV sind vor Ort.

Nach derzeitigem Stand scheint es keine Verletzten zu geben.

Weitere Informationen folgen.