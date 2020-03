Mannheim-Neckarstadt. (pol/mün) Plötzlich gab es einen Schlag am Heck seines Autos. Das war kein gewöhnlicher Auffahrunfall, der sich am Donnerstag gegen 7 Uhr in der Mannheimer Neckarstadt ereignete.

Denn der 52 Jahre alte Fahrer, der gerade in der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs war, erkannte eine Notlage im Rückspiegel. Der Mann, dessen Auto ihm gerade aufgefahren war, war am Steuer zusammengesackt und offenbar leblos, wie die Polizei berichtet.

Deswegen ließ er es auf einen erneuten "Schlag" ankommen: Er verringerte die Geschwindigkeit, ließ das Auto des Hintermannes nochmals auffahren, und bremste es dann mit seinem Auto sanft bis zum Stillstand ab.

Der 52-Jährige stieg aus, rief die Rettungskräfte und leistete dem offenbar leblosen Mann Erste Hilfe. Notarzt und Rettungskräfte versuchten den 62-Jährigen zu reanimieren und brachten ihn sofort in ein Krankenhaus. Dort verstarb er dennoch wenig später. Über die Art der gesundheitlichen Probleme oder die Todesursache liegen keine weiteren Informationen vor, teilt die Polizei mit.