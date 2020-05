Mannheim-Innenstadt. (pol/mare) Am Donnerstag hat ein Exhibitionist eine Studentin im Schlosspark belästigt. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 11 Uhr näherte sich der Mann in unsittlicher Weise einer Studentin. Er trat auf der Wiese vor der Uni-Mensa von hinten an die junge Frau heran, ließ seine Hose herunter und spielte an seinem entblößten Geschlechtsteil herum. Der lautstarken Aufforderung der Studentin, sein Handeln zu unterlassen, kam der Unbekannte schließlich nach. Er entfernte sich auf einem Mountainbike mit schwarz-weißen Streifen in Richtung Otto-Selz-Straße/Hauptbahnhof.

So beschrieb die Studentin den Unbekannten: 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, hagere Gestalt, schmales Gesicht, auffällig helle Haut, große knochige Hände, kurze graue Haare. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Kapuzenshirt und dunklen Sportschuhen.

Hinweise zu dem unbekannten Exhibitionisten nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.