Mannheim. (RNZ) Insgesamt 1300 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr das Angebot der Kinder-Vesperkirche in Anspruch genommen und genossen. Mit diesem positiven Gemeinschaftserlebnis macht die Evangelische Kirche Mannheim seit 2008 auf die Kinderarmut aufmerksam. Das Thema wird inzwischen von der Öffentlichkeit immer deutlicher wahrgenommen. Dekan Ralph Hartmann begrüßt laut einer Mitteilung, dass die neue Bundesregierung die Kindergrundsicherung im Koalitionsvertrag verankert hat.

Zusätzlich fordert er eine Ausstattung von Kitas und Schulen, die sich konkret an der sozialräumlichen Situation orientiert. Eine Gesellschaft, die ihre Kinder als einen Schatz begreife, trage eine Mitverantwortung dafür, ihnen Teilhabe und Gerechtigkeit zu gewähren, betont Hartmann. In Baden-Württemberg seien knapp 20 Prozent der Kinder von Armut betroffen, in Mannheim fast jedes vierte Kind.

Kinder, die in Armut oder armutsgefährdet aufwachsen, hätten ein großes Risiko, arm zu bleiben, so der Dekan. Mit der Kindergrundsicherung würden die Voraussetzungen dafür geschaffen, die unterschiedlichen Hilfesysteme sinnvoll und ohne viel Bürokratie zu bündeln, damit sie betroffene Kinder besser erreichen. Es sei spürbar, so berichtet Kinder-Vesperkirchen-Leiter Lutz Wöhrle, dass die Kinder durch die Pandemie zusätzlich belastet seien. Sorgen und Spannungen in der Familie zählten ebenso dazu wie Probleme in der Schule: Vor allem die im Grundschulalter so wichtige Sprachförderung, ergänzt Wöhrle, sei seit rund zwei Jahren fast ausgesetzt, was zur Benachteiligung von Kindern führe.

In der Kinder-Vesperkirche genössen die Schulklassen die Gemeinschaft, den weiten Raum zum Spielen und die Zeit zum Basteln. "Sie waren Feuer und Flamme", sagt Wöhrle. Mit den dekorierten Kerzen, den bemalten Taschen und Karten gestalteten die Kinder etwas Schönes und seien stolz auf das, was sie geschaffen haben und mit nach Hause nehmen können, erklärte der Sozialpädagoge weiter.

Die 14. Mannheimer Kinder-Vesperkirche endete am vergangenen Freitag: Insgesamt rund 1300 junge Gäste aus 28 Klassen von fünf Schulen besuchten die Einrichtung im Stadtteil Waldhof. Vormittags kamen rund 600 Kinder in die evangelische Jugendkirche sowie in der Zeit von 13 bis 14 Uhr nochmals insgesamt 250 Kinder aus der Umgebung. Zusätzlich beteiligten sich am zweiten Standort im Mannheimer Süden die 17 Klassen der Rheinau-Grundschule mit rund 450 Kindern an dem Bastel- und Essensangebot direkt in ihrem Schulgebäude. Dort brachten sich Gemeindepfarrer Uwe Sulger, Stadtjugendpfarrer Oliver Seel sowie Ehrenamtliche aus dem Stadtteil mit ein.

An beiden Standorten hat sich das eng mit dem Mannheimer Gesundheitsamt abgestimmte Corona-Hygienekonzept hervorragend bewährt. Die zweiwöchige Aktion pro Jahr findet ihre Fortsetzung im Mittwochstisch, den angemeldete Schulkinder in der Jugendkirche besuchen. Außerdem gehören Ferienfreizeiten sowie die diakonischen Projekte "Kinderkaufhaus Plus" in der Neckarstadt West und die Begleitpatinnen und -paten mit zum Konzept.

Info: Die Kinder-Vesperkirche ist nur dank eines starken Unterstützernetzes möglich und wird durch Spenden finanziert. Spendenkonto: Evangelische Kirche Mannheim, Stichwort: Kindervesperkirche, Sparkasse Rhein-Neckar Nord, Iban: DE44 6705 0505 0039 0030 07. Weitere Informationen unter www.kindervesperkirche.de und www.facebook.com/kindervesperkirche.

