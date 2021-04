Mannheim. (cab) Im Mannheimer Hauptbahnhof ist der Frühling eingezogen. Für alle Reisenden, die auch in Pandemiezeiten unterwegs sein müssen, hat die Deutsche Bahn (DB) im Bahnhofsgebäude ein Gewächshaus, ein sogenanntes "Greenhouse", mit 500 Pflanzen aufgebaut. Passend zum "Tag der Erde" an diesem Donnerstag, wird mit dem neuen DB-Projekt auf die Themen Nachhaltigkeit, Gärtnern im städtischen Raum und die sinnvolle Weiterverwendung von vermeintlichem Abfall aufmerksam gemacht. So gibt es in dem Gewächshaus im Miniformat etwa bepflanzte PET-Flaschen. Aber es kommt nicht nur auf die Verpackung an.

Die DB zeigt Beispiele dafür, wie eine überlegte Wahl der Pflanzen zu Klima- und Umweltschutz beitragen kann. So sind Gewächse zu bewundern, die nur wenig Wasser brauchen. Oder solche, die besonders lange blühen und Insekten Nahrung geben. Mehrjährige müssen zudem nicht immer ausgetauscht werden. Das "Greenhouse" steht noch bis 5. Mai im Mannheimer Hauptbahnhof.