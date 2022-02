Das Paul-Martin-Ufer in Neuostheim soll Fahrradstraße werden. Damit soll auch der Uferweg (links neben den Bahngleisen) am Neckar entlastet werden. Foto: Stadt Mannheim

Mannheim. (RNZ) Das Paul-Martin-Ufer wird zu einer Fahrradstraße umgebaut und über eine circa 960 Meter lange Strecke zwischen Karl-Ladenburg- und Dürerstraße mit den charakteristischen Rotmarkierungen gekennzeichnet. Das hat der Ausschuss für Umwelt und Technik mit dem Betriebsausschuss für Technische Betriebe in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Kosten belaufen sich auf rund 190.000 Euro, welche zu großen Teilen für die nötige Fahrbahnsanierung verwendet werden. Bis zum dritten Quartal dieses Jahres soll alles abgeschlossen sein.

"Die fortlaufende Verbesserung der Radinfrastruktur erhöht maßgeblich die Lebensqualität in Mannheim", sagt Verkehrsbürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD). "Besonders der Ausbau von Fahrradstraßen und die damit einhergehende Priorisierung des Rads vor dem Auto ist ein wichtiger Faktor und steigert die Motivation, das Fahrrad als gängiges Verkehrsmittel im Alltag zu nutzen. In Neuostheim fördern wir mit der neuen Fahrradstraße zudem die Erschließung der dortigen Wohngebiete."

Die neue Fahrradstraße wird parallel zum bestehenden Neckarradweg verlaufen, der über weite Teile Neuostheims durch die Trasse der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) abgetrennt ist. Im Zuge dieser Baumaßnahme saniert der Eigenbetrieb Stadtraumservice zunächst die Fahrbahndecke in Form einer dünnen Asphaltdeckschicht. Darüber hinaus werden eine barrierefreie Querungsmöglichkeit für Fußgängerinnen und Fußgänger im Bereich der Haltestelle Holbeinstraße und fünf weitere Fahrbahnverengungen zur Entschleunigung des Verkehrs über die Gesamtlänge des Paul-Martin-Ufers eingerichtet. "Das ist ein weiterer wichtiger Schritt, um den Fahrradverkehr in Mannheim attraktiver zu machen und die Nutzung des Uferwegs partiell zu entzerren", erklärt die zuständige Dezernentin, Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne). "Mit der baulichen Veränderung zur Fahrradstraße geht auch eine dringende Sanierung der Straßenoberfläche einher. Eine Verbesserung für Anwohner und Nutzer gleichermaßen."

Eine Fahrradstraße ist eine ausdrücklich für Radfahrer vorgesehene Straße, in der weiterhin Tempo 30 gilt. Um den Fahrkomfort für die Radfahrenden noch weiter zu erhöhen, soll das Paul-Martin-Ufer gegenüber den südlichen Seitenstraßen eine Bevorrechtigung erhalten.

Die Grünen-Gemeinderatsfraktion begrüßt die Entscheidung. Bereits 2016 habe man erstmals die Umwidmung des Paul-Martin-Ufers in Neuostheim zur Fahrradstraße beantragt, heißt es in einer Mitteilung. Die Fahrradstraße sei ein Beitrag zur Entlastung des Wegs am Damm, insbesondere in der warmen Jahreszeit. Zudem könne sie Teil der südlichen Route Innenstadt nach Seckenheim werden und eine Alternative zum geplanten Radschnellweg nördlich des Neckars darstellen.

"Mit der Umwidmung des Paul-Martin-Ufers kommt nun auch der vorgezogene Abschnitt der südlichen Fahrradroute zwischen der Innenstadt und Seckenheim", betont Gerhard Fontagnier, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und verkehrspolitischer Sprecher. "Zur Fahrradstadt Mannheim ist aber noch ein gutes Stück zurückzulegen.

Daher müssen solche Maßnahmen künftig deutlich schneller auf den Weg gebracht werden." Eine Sperrung für den Radverkehr des Wegs am Damm halten die Grünen jedoch nicht für sinnvoll. Sie schlagen eine deutliche Beschilderung sowohl von Seckenheim kommend als auch beim Fernmeldeturm mit Hinweis auf die Ausweichroute am Paul-Martin-Ufer vor.