Mannheim. (pol/mare) Ein Kind ist bei einem Unfall am Donnerstag schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestand aber nicht, wie die Polizei mitteilt.

Demnach rannte gegen 10.40 Uhr ein elfjähriger Junge in der Carl-Benz-Straße über die Fahrbahn rannte und wurde von einem Auto erfasst. Der Junge rannte zwischen zwei haltenden Fahrzeugen hindurch und wurde von einem in die andere Richtung fahrenden Auto erfasst und so wiederum gegen eines der haltenden Fahrzeuge geschleudert.

Das Kind erlitt durch den Unfall schwere Kopfverletzungen und wurde in eine Kinderklinik transportiert. Lebensgefahr bestand nach ersten Erkenntnissen jedoch nicht.

Während der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst Mannheim musste die Carl-Benz-Straße zeitweise gesperrt werden.