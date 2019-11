Mannheim-Käfertal. (pol/mün) War es Kommissar Zufall oder hatten die Polizisten am späten Freitagabend in Mannheim-Käfertal einfach nur den richtigen Riecher? Bei einer Fahrzeugkontrolle gegen 22 Uhr mussten sie gleich eine Handvoll Straftaten feststellen.

So bemerkten sie zuerst, dass der 33 Jahre alte Fahrer eines VW keinen Führerschein hat. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Drogen, wie es im Polizeibericht heißt.

Dann waren aber auch noch die Kennzeichen an dem VW falsch - sie waren am 4. Oktober in Schwetzingen gestohlen worden. Zudem ist der VW nicht versichert. Zuletzt fanden die Beamten im Auto auch noch die Papiere für andere Fahrzeuge, deren Herkunft unklar ist.

Jetzt erwarten den 33-Jährigen Anzeigen wegen Fahren ohne Führerscheins, Fahrens unter Drogeneinwirkung, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie den Diebstahl von Kennzeichen.