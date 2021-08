Mannheim. (RNZ) Nachdem bereits C&A am Paradeplatz seine Verkaufsfläche verkleinert, zieht nun Peek & Cloppenburg nach. Das Beratungs- und Architekturunternehmen CSMM hat für das Gebäude in den Planken ein grundlegend neues Nutzungskonzept entwickelt. Ursprünglich im Jahr 2007 komplett als Kaufhaus für Bekleidung geplant, soll es künftig lediglich im Untergeschoss, Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss Verkaufsflächen geben. In den Etagen zwei bis vier sind Büros geplant. Bis Ende 2022 entstehen auf 6200 Quadratmetern flexible Arbeitsplätze, die sich den Wünschen der zukünftigen Mieter anpassen lassen.

Für Timo Brehme, geschäftsführender Gesellschafter bei CSMM, ein Modell für die Zukunft der Innenstädte: "Dieses Projekt der Eigentümerin und Asset Manager Horn Grundbesitz KG mit Peek & Cloppenburg zeigt, welche Potenziale sich für Innenstädte erschließen lassen, wenn Veränderungen aktiv angestoßen werden." Der Einkaufsstandort bleibt bestehen, werde aber in Art und Umfang an das veränderte Einkaufsverhalten angepasst. "Auf den frei werdenden Flächen bietet ein flexibles Konzept mit Raum zur Interaktion die Chance, attraktive Arbeitsplätze in die Innenstadt zu holen", so Brehme. CSMM hat sich auf Büroimmobilien und Arbeitswelten im In- und Ausland spezialisiert. Seit mehr als 18 Jahren entwerfen, planen und realisieren die Mitarbeitenden Hochbauprojekte und Innenräume. Dabei begleitet das Team sowohl Vermieter und Eigentümer als auch Mieter und Nutzer von Gewerbeimmobilien bei allen kreativen sowie ökonomischen Entscheidungen. So auch im Fall Peek & Cloppenburg.

Die neuen flexibel anpassbaren Büroflächen erhalten durch bis zu fünf Meter hohe Decken eine große Offenheit. Für natürliches Licht in den drei Bürogeschossen soll ein großzügiges Atrium mitsamt einer Terrasse im zweiten Obergeschoss sorgen. Das künftig als "Trio" firmierende Gebäude soll ein Ort des Handels, ein Treffpunkt und ein Forum für Kreativität werden. Die Umbaumaßnahmen werden bei laufendem Verkaufsbetrieb umgesetzt und betreffen nur das Innenleben des Gebäudes. Die Fassade des gläsernen Quaders aus der Feder von Stararchitekt Richard Meier, die sich durch große Fensterfronten im Zusammenspiel mit Naturstein auszeichnet, bleibt als Wahrzeichen unverändert.

Das Projekt sei zudem ein Beispiel für die ressourcenschonende Umnutzung existierender Bausubstanz, so CSMM in einer Mitteilung. Die im Gebäude bereits gebundene graue Energie, die im Fall von Abriss und Neubau ein zweites Mal aufgewendet werden müsste, kann mit der Revitalisierung eingespart werden. Das sei ein wichtiger Schritt in Richtung Klimaschutz, für die man sich seit Jahren stark macht.

"Natürlich bestand von Anfang an die Maßgabe für diese Architektur-Ikone auch darauf, zugeschnittene Innenräume mit bleibendem Eindruck zu entwickeln", sagt Philipp Nothdurft, projektleitender Asset-Manager bei Horn Grundbesitz KG. "Mit CSMM konnten wir unsere Ziele erreichen und die zukünftigen Büronutzerinnen und Büronutzer werden nachhaltig davon profitieren."