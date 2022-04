Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Am Anfang stand ein großer Wasserschaden, der im Dezember 2009 die Thomaskirche in Neuostheim dauerhaft unbenutzbar machte. Die evangelischen Christen wichen in die katholische Kirche St. Pius aus. Am Ende sollte aus der schon lange vor dem Gebäudeschaden gepflegten ökumenischen Zusammenarbeit die erste Ökumenekirche Mannheims entstehen, die in ihrer Konzeption in Deutschland wohl einzigartig ist.

Denn es geht dabei um weit mehr als die simultane Nutzung eines Gotteshauses und das bloße Feiern ökumenischer Gottesdienste. Man wollte weg von der reinen Veranstaltungsökumene und stattdessen die jeweiligen Institutionen ökumenisch ausrichten. "Miteinander statt nebeneinander" lautet das Credo. Alle künftig im Kirchenraum zu feiernden Liturgien sollten an einem Altar stattfinden.

Ein Bauteam befasste sich eingehend damit, wie die Kirche so umgestaltet werden kann, dass sich sowohl Katholiken als auch Protestanten darin wiederfinden. Die Belange der byzantinisch orientierten katholischen Ostkirche wurden dabei ebenfalls berücksichtigt. "Es geht um Einheit in Vielfalt, nicht um Gleichmacherei", betonte der katholische Stadtdekan Karl Jung jetzt beim feierlichen Eröffnungsgottesdienst. Sein evangelischer Amtskollege Ralph Hartmann definierte als nächstes Ziel das gemeinsame Abendmahl. "Der Weg ist bereitet, der Raum geschaffen. Die Zeit ist reif", stellte er fest. Denn die konfessionellen Differenzen der beiden großen christlichen Kirchen könnten die Menschen nicht mehr verstehen. "Und sie wollen es auch nicht", so Hartmann.

Diese Einheit in Vielfalt unter ein Dach zu bringen, erforderten Mut und Kreativität hinsichtlich Architektur und Innenraumgestaltung der Ökumenekirche. So entstand die Idee, die Materialien der beiden bisherige Altäre zu zermahlen und aus dem Gemisch von Sand- und Kalkstein einen neuen Altar zu gießen, der sich in seiner Struktur mal rauer, mal glatter anfühlt.

Der für die katholische Kirche typische Sitz im Altarraum, das Sedilium, sowie der Ambo, das Lesepult, auf dem die Bibel nach evangelischem Ritus aufgeschlagen liegt, zeigen dieselbe zweifarbige Mischung mit ihren nicht immer geradlinigen Übergängen. Aus Sicht der Gemeinden spiegelt dies sehr gut den Weg zur Ökumenekirche wider. Die Marien-Ikone im bewusst mittig in der Kirche platzierten Altarbereich versinnbildlicht den ostkirchlichen Ritus in der katholischen Liturgie.

Das zuvor seitlich im Eingangsbereich angeordnete Taufbecken steht nun leicht erhöht und damit gut sichtbar hinter dem großzügigen Altarbereich mittig im ehemaligen Chorraum. Eine Platzwahl mit starker Symbolkraft, ist doch die Taufe das verbindende Sakrament, das von allen christlichen Kirchen gleichermaßen anerkannt wird. Eins der ersten sichtbaren, eigentlich hörbaren Zeichen der Ökumenekirche war das Erklingen des neuen Glockengeläuts im Mai 2019. Es besteht aus zwei ehemaligen Glocken der Thomas- und einer Glocke der St. Piuskirche, zu denen sich zwei neu gegossene ökumenische Glocken gesellt haben. Die große Orgel auf der Empore erhält bald Gesellschaft von ihrem Pendant aus der ehemaligen evangelischen Pfarrkirche und wird im Kirchenschiff platziert.

"Möge unser Projekt Nachahmer finden", wünschte sich Dekan Hartmann. Karl Jung, der die Realisierung der Ökumenekirche als einen der Höhepunkte seiner 17-jährigen Amtszeit bezeichnet, sieht die ökumenische Idee sichtbar in Stein und Holz gemeißelt. Zugleich beantworte die Ökumenekirche die entscheidende Zukunftsfrage, ob katholische und evangelische Kirche Wege finden zur Einheit in versöhnter Verschiedenheit. Alles solle vielfältig bleiben, sich dabei aber auf die Mitte hin ausrichten. "Und das ist für uns Christen Jesus Christus", stellte Jung fest.

Im Zuge der gemeinsamen Arbeit wurde im Stadtteil bereits 2018 ein Ökumenisches Kinderhaus eröffnet und ein gemeinsames Pfarrbüro eingerichtet. Zusammen mit der Ökumenekirche und dem evangelischen Pfarrhaus bilden sie das Ökumenische Zentrum Neuostheim.